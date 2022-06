„Deváťácké“ krizi nahrává doprava, Praha je dostupnější než středočeská města

Zatímco ve Vlašimi museli vyhlásit druhé kolo přijímaček na čtyřleté gymnázium, protože do naplnění kapacity chybělo jedenáct žáků, hořovické gymnázium hlásilo „stop stav“ hned po prvním kole. A to ještě přes třicet uchazečů odmítli.

Právě nerovnoměrné rozmístění žádaných středních škol v regionu bylo jedním z hlavních důvodů, proč letos u přijímacích zkoušek neuspělo více žáků než dříve.

Roli však sehrál také neúprosný demografický vývoj, díky kterému končí základní školu čím dál silnější ročníky. A když se k tomu přidá stoupající zájem o školy v Praze, do kterých vede navíc pro středočeské studenty lepší dopravní spojení, jsou pro řadu žáků touhy po studiu vysněné střední školy v tahu.

„Máme školy v periferních oblastech kraje, o které by zájem nebyl, ani kdybychom tam udělali zlaté kliky. Naopak v Praze-západ připadá čtrnáct dětí na jedno středoškolské místo,“ potvrdil MF DNES krajský radní pro oblast vzdělávání Milan Vácha (STAN).

Pomoc se rýsuje v Praze

Vedení hejtmanství chce současnou situaci řešit ve spolupráci s pražským magistrátem. „Do konce tohoto školního roku chceme mít dokončený sběr dat ze středních škol a znát počet zbylých volných kapacit. Musíme si být jistí, jestli je skutečně poptávka po středoškolském vzdělání daleko vyšší než naše aktuální kapacity,“ vysvětlil radní Vácha.

Řeč čísel 14 žáků na jedno středoškolské místo připadá na Praze-západ. 31 % studentů pražských středních škol jsou Středočeši. 400 tisíc lidí přibylo v Praze a okolí za posledních 20 let.

Ten zároveň podotkl, že se bude konat schůzka ministra školství a tělovýchovy Petra Gazdíka (STAN) s vedením Středočeského kraje a starosty obcí ze sousedství Prahy.

„Na ní budeme řešit volné kapacity; především v souvislosti s přetíženými pražskými středními školami. Všude teď slyším, že třetinu uchazečů o studium v Praze tvoří Středočeši. Ale to přece není vůbec nic nového. Takhle to bylo už za socialismu a nikdo to tehdy neřešil,“ zdůraznil radní Vácha.

Magistrát hlavního města plánuje i kvůli zájmu stovek studentů z kraje rozšířit kapacity pražských škol.

„Jejich ředitele jsme oslovili, jestli mohou kapacity tříd navýšit z třiceti míst na čtyřiatřicet. Celkem běžně to takto děláme poslední tři roky a teď tuto možnost poskytneme všem školám, které to mohou provést. A zvlášť budu ještě jednat s řediteli gymnázií, zda budou moci přidat celé třídy,“ sdělil Vít Šimral (Piráti), pražský radní pro školství.

Magistrát navíc v současné době jedná s Českou zemědělskou univerzitou, kde by mohlo být detašované pracoviště některého z gymnázií v Praze 6. „Pokud by se jim podařilo najít učitele, tak by mohlo otevřít už od září,“ podotkl Šimral.

Tržně se chovat nebudou

Jak bylo zmíněno, ještě před prázdninami by měl kraj mít dokončené šetření ze středních škol o volných kapacitách. „Z něj mimo jiné vyhodnotíme, jaký počet bodů z jednotných přijímacích zkoušek je nutný k přijetí na pražské školy a jaký na ty ve středních Čechách.

Samozřejmě, na prestižních gymnáziích v metropoli bude hranice pro přijetí přísnější. Přesto předesílám, že naším cílem nebude zřídit v regionu za každou cenu další stovky gymnaziálních tříd a rušit učiliště. Chápu, že zájem o gymnázia, obzvlášť ta pražská, je enormní, ale nemůžeme se v tomto ohledu chovat tržně,“ řekl krajský radní Vácha.

Podle něj se kraj vydá cestou posílení škol v okresních městech.

„Je paradoxně levnější přistavit čtyři třídy ve fungující škole než mít téměř prázdnou třídu na periferii. Středočeský kraj historicky neudělal optimalizaci v té míře, si to zasluhovala. Máme problém, že u nás existují lokality, kde je míst nedostatek, jako jsou okresy Praha-západ a Praha-východ,“ popsal Vácha.

Nejhorší situace je právě v Praze západ.

„To je dané tím, že v tomto okrese není žádné přirozené centrum, takže studenti odsud odjížděli studovat hlavně na gymnázia do Prahy. My se nyní musíme s magistrátem dohodnout, jestli v tomto okrese posílíme gymnaziální studia, nebo se zaměříme na podporu gymnázií v Praze, kam naše děti přirozeně pendlují a kde je i dobrá dopravní obslužnost,“ uvedl dále Vácha.

Dojíždět je snazší do Prahy

Právě výhodné dopravní spojení s hlavním městem je přitom pro stovky středočeských rodičů a jejich dětí klíčovým faktorem při rozhodování, na jakou školu podají přihlášku. Proč by totiž žáci například z Jílového, Pyšel, Líbeznic, Černošic nebo Roztok cestovali denně do nejbližšího města v kraji, když se do Prahy dostanou vlakem nebo autobusem za pár minut.

„S tím souhlasím. Problém vidím v tom, že v posledních letech vznikala v okolí Prahy satelitní městečka bez odpovídající infrastruktury. Úřady totiž povolovaly developerské projekty, které nebyly dotažené do konce. Spojení obcí na okraji metropole je tak často kvalitnější právě s Prahou než s okresními městy,“ řekl prezident Asociace ředitelů základních škol a současně ředitel ZŠ v Pečkách Luboš Zajíc.

Ten věří, že se nakonec podaří umístit všechny uchazeče. „Kapacity škol přece nejsou vyčerpané. Jen musí zájemci dobře hledat,“ dodal Zajíc.