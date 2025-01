Středočechům se poplatky znovu zvednou, v řadě měst zdraží voda i teplo

Právě odpady se ovšem ve středních Čechách týkají jen dvou okresních měst. V Nymburce pravidelná zastávka popelářů vyjde nově na tisíc korun za jednotlivce, tedy o 40 korun ročně více oproti loňskému roku.

„Tato úprava umožní městu zachovat kvalitu svozu odpadu a zároveň částečně pokrýt rostoucí náklady spojené s touto službou,“ vysvětluje mluvčí Nymburka Petr Černohous.

Podle něho město i nadále významně tuto službu pro lidi doplácí. Navzdory mírnému zvýšení bude město nadále přispívat z vlastního rozpočtu. Reálné náklady na svoz odpadu na jednoho obyvatele totiž činí 1 400 korun ročně, což znamená, že nadále bude radnice za každého doplácet 400 korun.

„Celkový příspěvek města na tuto službu v roce 2024 dosáhl přibližně osm milionů korun,“ vysvětluje Černohous. Zároveň dodává, že pro děti do šesti let a seniory ve věku 70 až 89 let včetně nadále zůstává zvýhodněná cena 500 korun za rok.

Svoz odpadu zdražuje i Příbram, a to o 144 korun. Nově tak budou lidé platit 864 korun ročně na osobu. Důvod zvýšení ceny je přitom totožný jako na opačné straně kraje: „Je to stále hluboko pod náklady, které s tím máme,“ vysvětluje místostarosta Vladimír Karpíšek. Také Příbram má slevu pro seniory, lidé starší 70 let a studenti budou platit poloviční sazbu.

Zatímco odpady zdražila jen dvě okresní města, ve většině středočeských měst zdraží otočení kohoutkem pitné vody. Třeba právě Příbram, kde kromě poplatků za odpad vzroste i vodné a stočné. Vedení města ale upozorňuje, že loni se cena nezvyšovala.

„Vodné a stočné loni zůstalo z důvodu končící koncesní smlouvy a následných změn na stejné výši jako v roce 2023 a nezvyšovalo se ani o výši inflace. K jediné změně došlo na základě úpravy DPH vycházející z vládního balíčku,“ říká starosta Jan Konvalinka. Místní loni platili 103,52 koruny za metr krychlový, od letoška ceny rostou o necelých sedm korun, celková ale cena dál stále zůstane pod celorepublikovým průměrem.

V Benešově cena vodného a stočného vzroste rovnou o deset procent na 128,8 koruny za metr krychlový. Město vysvětluje, že důvodem je hlavně růst ceny nakupované vody, zvýšení nájmu, který platí za přivaděč vody a například zvýšení ceny za elektrickou energii.

O dvě koruny více za vodu zaplatí lidé v Kutné Hoře, nově celkem 134 korun za kubík, Kolín zdražuje z necelých 130 na 132,82 koruny. V Mladé Boleslavi ale i v dalších obcích v okrese stoupla cena o 4,88 procenta na 135,07 koruny za metr krychlový. O 15 korun na celkem 139,7 koruny zdražilo vodné a stočné v Rakovníku.

V Berouně se zvyšuje vodné a stočné ze 122 na 144,2 korun za metr krychlový. Místní vodovody vysvětlují, že čtyřčlenná domácnost tak v roce 2025 zaplatí za dodávku pitné vody a odvedení a čištění odpadní vody necelých 50 korun za den. Litr pitné vody stojí i s platbou za stočné nově 15 haléřů.

„Cenu pitné vody určuje v posledních letech hlavně nakupovaná voda z Prahy. Ta se v posledních čtyřech letech více než zdvojnásobila a pro rok 2025 bude o 5,11 koruny za metr krychlový vyšší,“ uvedly Vodovody a kanalizace Beroun.

Na Kladensku, Mělnicku a v částech okresů Praha-západ a Praha-východ se cena vodného a stočného příští rok zvyšovat nebude. Podle rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno - Mělník bude nadále činit 175 korun za metr krychlový.

Naopak si obyvatelé Kladna příští rok mírně připlatí za teplo, podle typu odběru budou platit buď 707, nebo 820 korun za gigajoule. Město a Teplárna Kladno vedou kvůli cenám spor. Město je chce udržet podle aktuálně platné smlouvy, Teplárna Kladno plánuje více zdražit, protože v posledních letech zásadně stouply ceny emisních povolenek.

Teplo bude mírně dražší také v Mladé Boleslavi, kde je většina domácností zásobována centrálními dodávkami tepla ze společnosti Ško-Energo. Dodávky meziročně zdraží o 2,8 procenta na 921 korun za GJ včetně DPH.

„I přes mírné zvýšení zůstává cena jednou z nejvýhodnějších v regionu, a to i v porovnání s jinými zdroji, jako jsou tepelná čerpadla nebo plynové kotelny,“ komentuje zvýšení ceny jednatel firmy Tomáš Kubín. V Kolíně teplo zdraží zhruba o osm procent, za gigajoule zaplatí domácnosti průměrně 1029,55 koruny.

Ostatní poplatky ve středočeských městech zůstanou na stejně výši jako loni. Pouze Rakovník zvýší daň z nemovitosti. Koeficient daně vzroste ze současné hodnoty jedna na hodnotu dva. Příjmy z ní mají podle vedení města částečně pokrýt dopady vládního konsolidačního balíčku. Zároveň už neplatí dříve zvýšený koeficient na vybraných adresách některých podniků.