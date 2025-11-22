Obce instalují u silnic makety školačky. A funguje to, řidiči zpomalují

Pavel Svačina
  10:02
Postavy policistů u silnic už mnoho řidičů nepřekvapí. Za poslední roky, kdy je kolem silnic začalo instalovat stále více obcí, si na ně zvykli. A tak už nikoho nenapadne, že by to mohl být skutečný policista, a tedy důvod ke zpomalení. Středočeští starostové proto tasí novou „zbraň“ na šoféry porušující povolenou rychlost.

Středočeské obce instalují na rizikových místech makety školačky. (8. listopadu 2025) | foto: IZS Mělník

Místo maket policistů instalují k silnicím postavu dívky se školní brašnou, která hledí do silnice, jako by chtěla přecházet. Školačka je pro mnohé řidiče skutečným překvapením, mnozí reagují a preventivně zpomalují. Právě takovou zkušenost mají například ve Vysoké u Mělníka.

„Někteří řidiči to kritizují, některým se to líbí, ale většina místních lidí to vítá jako jeden z bezpečnostních prvků. Myslíme si, že je to dobré řešení, že se řidiči alespoň trochu zamyslí nad tím, zda musí kolem školy jezdit mnohdy tak rychle a že nejsou na závodní dráze,“ řekl starosta Vysoké Bořivoj Štolba.

Od silnice v obci zmizela maketa policisty, muž to nahlásil jako únos

Podobně to vidí i v Hradištku na Nymbursku, jehož součástí je i slavná osada Kersko, kterou proslavil spisovatel Bohumil Hrabal. Hlavně v létě se tu pohybuje velké množství turistů, ale také zahrádkářů, ať již pěšky nebo na kolech. Obě lokality přitom protíná krajská silnice. „Ta je navíc ve velmi špatném stavu, horší už je snad jen polní cesta,“ kritizuje starosta Vlastimil Šesták.

Místní proto hledali způsob, jak v silném provozu zajistit bezpečnost hlavně pro chodce a cyklisty. A zalíbila se jim právě maketa školačky, kterou instalovali nedaleko školy. „Vizáž té školačky vypadá opravdu realisticky a unikátně, takže řidiči na to reagují a zpomalují. Dobře vidět je už zdálky také v noci,“ pochvaluje si starosta Hradištka.

Školačce utrhli hlavu

Nachytali se i někteří místní. „Musím se přiznat, že jsem začala zpomalovat, abych dívku raději pustila, ať bezpečně přejde. Až když jsem dojela blíž, tak bylo jasné, že je to maketa, tak jsme se tomu zasmáli,“ dává svou první zkušenost s umělou žačkou jedna z obyvatelek obce.

Jenže školačka se zjevně líbila nejen místním, ale také neznámému vandalovi, který si nedávno utrhl její hlavu. S ohledem na fakt, že stojí více než 10 tisíc korun, vyšetřuje vandalství policie. Obec doufá, že alespoň část škody pokryje pojistka. Obec už také objednala postavu dívky novou a brzy ji plánuje znovu instalovat.

Dva mladíci ukradli hlavu policejní figuríny, starostovi poté ujížděli

Podle dopravního experta Romana Budského byly v minulosti u silnic vidět více postavy policistů, které podle něho jednu dobu dobře fungovaly. „Nešlo o to, že by si snad řidiči mysleli, že jsou skuteční, ale mnohé napadlo, že kdyby tam byli opravdoví policisté, tak už by měli problém. Donutilo je to zamyslet se,“ vysvětluje Budský.

Podle zkušeností starostů už to ale chtělo změnu. „Měli jsme, nebo vlastně ještě máme maketu policisty, ale ta se v poslední době míjí účinkem. Policie už se v tomto státě asi nikdo nebojí,“ směje se s nadsázkou starosta Vysoké Štolba.

Dopravní expert však upozorňuje, že důležité je maketu školačky umísti na vhodné místo, aby nevznikaly nebezpečné situace, kdy se řidiči leknou a začnou prudce brzdit. „Navíc po určité době si řidiči mohou na maketu zvyknout, a pokud bude komunikaci přecházet skutečné dítě, tak hrozí, že budou reagovat opožděně,“ upozorňuje Roman Budský. Třeba ve Vysoké s tím počítají a maketu pravidelně přesouvají. „Je mobilní, nyní jsme ji přemístili ke druhé škole,“ dodává starosta Štolba.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Tragická srážka s náklaďákem na Příbramsku, řidička osobního auta zemřela

Složky IZS zasahují u tragické čelní srážky osobního a nákladního vozidla u...

Silnici 114 u Mokrovrat na Příbramsku uzavřela dnes krátce před sedmou hodinou tragická dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Na místo byl vyslán vrtulník. Řidička osobního auta na místě...

Obce instalují u silnic makety školačky. A funguje to, řidiči zpomalují

Středočeské obce instalují na rizikových místech makety školačky. (8. listopadu...

Postavy policistů u silnic už mnoho řidičů nepřekvapí. Za poslední roky, kdy je kolem silnic začalo instalovat stále více obcí, si na ně zvykli. A tak už nikoho nenapadne, že by to mohl být skutečný...

22. listopadu 2025  10:02

Vánoční trhy 2025 v Praze: Kdy a kam vyrazit za svařákem a vánoční atmosférou

Takto vypadaly vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí v roce 2023.

V hlavní městě ve čtvrtek začalo období trhů. Stánky se už otevřely na náměstí Míru v Praze 2, odkud se letos trhy rozšířily i kolem pomníku bratří Čapků. Další budou záhy přibývat a pražská náměstí...

22. listopadu 2025

Houdka vychytal spoluhráč Klíma: Příště ho to trefí do zadku a bude to gól

Michal Houdek z Kladna se snaží překonat Aleše Stezku v brance Komety.

Už se chystal slavit svůj premiérový gól v letošní extraligové sezoně, ale smůla! Brankáře Komety Aleše Stezku sice kladenský obránce Michal Houdek překonal, jenže cestu do sítě puku nešťastně...

21. listopadu 2025  22:46

Brňané zůstávají v lize neporažení, vydřeli výhru nad Slavií

Kevin Kalu (vlevo) z Brna přihrává v zápase se Slavií, brání ho Petr Macháč...

Brněnští basketbalisté zůstali neporažení i po desátém ligovém zápase v sezoně, ale na vítězství 90:83 nad pražskou Slavií se dost nadřeli. Rozehrávač Ross Williams pomohl obhájcům stříbrných medailí...

21. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  21:36

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Uniformovaná bída. Práce strážníka v čase hospodářské krize nebyla pro slabé povahy

Premium
Hledání práce. Rok 1930 poznamenala hospodářská krize, která ale zdaleka...

Stresující práce a nízké platy trápily pražské strážníky v období hospodářské krize. Na nedostatek adeptů si však bezpečnostní sbor nestěžoval.

21. listopadu 2025

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Na digitálních displejích autobusů Pražské integrované dopravy (PID) se znovu objevily ikonky zvonečků u názvů následujících zastávek. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) tím...

21. listopadu 2025  15:53

Prodej bývalé radnice je na dosah, Praha 10 chce získat peníze na nové sídlo

Bývalé sídlo radnice městské části Praha 10 (20. listopadu 2025)

Co se zchátralou budovou bývalé radnice Prahy 10 ve Vršovické ulici? Otázka, kterou už dlouhé roky řeší zastupitelé městské části i hlavního města. Odpověď nenašli ani na čtvrtečním jednání, ale...

21. listopadu 2025  12:05

Ženy omámil drogou a pak je znásilnil, viní policie psychoterapeuta. Je obětí víc?

Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je...

Minimálně sedm svých klientek podle policie zneužil a znásilnil dvaapadesátiletý psychoterapeut, který měl pracoviště na pražských Hradčanech. Při terapiích, které prováděl převážně přes noc, ženám...

21. listopadu 2025  11:33

Zapáchající pobuda se rozvaloval v metru. Strážníkům nadával a po jednom plivnul

Urážky, agrese, plivanec. Cizinec se pral se strážníky na eskalátorech v metru

Ve stanici metra Můstek zasahovali ve středu ráno pražští strážníci. Cestující si stěžovali na muže, který ve vagónu spal roztažený přes několik sedadel a obtěžoval okolí silným zápachem. Přes...

21. listopadu 2025  11:13

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Průzkum za dvě a půl miliardy. Praha vypíše tendr k dostavbě městského okruhu

Lochkovský tunel je součást jižní části Pražského okruhu. (Ilustrační snímek)

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun na geotechnický průzkum potřebný pro plánovanou dostavbu městského okruhu. Ve čtvrtek to schválili zastupitelé. Práce se...

21. listopadu 2025  9:47

Norský plyn do českých domácností. Pražská plynárenská podepsala nový kontrakt

Společnost Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském...

Pražská plynárenská uzavřela v pátek strategický desetiletý kontrakt se společností Equinor na dodávku zemního plynu, který se bude těžit na norském kontinentálním šelfu. Jeho součástí je největší...

21. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.