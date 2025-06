15:00

Stavbaři bijí na poplach. Do pěti let u nás budou podle nich chybět desítky tisíc řemeslníků a fachmanů ve stavebnictví. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnil Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Černé scénáře však ředitelé oslovených učilišť a středních škol ve Středočeském kraji, nabízejících stavební obory, alespoň trochu brzdí. Výsledky letošních přijímacích řízení naznačují, že zájem mladých o stavební a související obory po letech opět stoupl.