Opilá řidička netrefila ani ze zahrady, autem chtěla jet pro dítě

11:07 , aktualizováno 11:07

Opilá žena se ve čtvrtek odpoledne rozhodla zajet autem do školy pro dceru. V Říčanech nedaleko Prahy nasedla do automobilu, ale nepodařilo se jí ani vyjet ze zahrady, kde navíc nabourala do několika věcí.