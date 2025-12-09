Škoda Auto vyplatí před Vánoci bonus a prémie, štědré budou i další firmy

Pavel Svačina
  7:00
Část středočeských zaměstnanců se může před Vánocemi těšit na bohatší výplatu než ve zbytku roku. Řada velkých zaměstnavatelů totiž vyplatí takzvaný 13. plat, prémie, případně jinou formu bonusu. Zaměstnavatelé tak chtějí přilepšit zaměstnancům před nákladnými vánočními svátky a zároveň si udržet personál.
Škoda Auto Mladá Boleslav

Loni k tomuto kroku v prosinci přistoupilo 41,8 procenta firem zapojených do pravidelného šetření Hospodářské komory ČR zvaného Komorový barometr.

Téměř třetina respondentů (29,5 %) tehdy uvedla, že tento benefit poskytují pravidelně každý rok, zatímco 12,3 procenta firem se rozhodlo mimořádně odměnit zaměstnance s cílem udržet si je v silné konkurenci na trhu práce.

Záleží na spokojenosti zákazníků

A podobně budou firmy postupovat i letos. Například slánský výrobce zdravotnických postelí Linet vyplácí bonus, který vychází ze stanoveného vzorce počítaného ze mzdy daného zaměstnance. Jeho výše odpovídá přibližně měsíční mzdě daného pracovníka. Tento bonus je rozdělen na poloviny, jedna se vyplácí na základě hospodářských výsledků na jaře a druhá právě nyní v prosinci.

„Zaměstnancům vyplatíme vánoční bonus, což je tedy polovina celkového ročního bonusu. Tento vánoční bonus je závislý na spokojenosti našich zákazníků, což bylo splněno, a proto bude vyplacen spolu s výplatou za listopad,“ řekla iDNES.cz personalistka společnosti Lin Jana Krblichová.

Na opravdu bohaté Vánoce se letos mohou těšit zaměstnanci mladoboleslavské Škody Auto. Ta rovněž zaměstnancům vyplatí druhou polovinu takzvaného zaručeného bonusu a k tomu ještě tamní odbory KOVO nad rámec dohod vyjednaly přilepšení před Vánoci.

„Omlouváme se, ale vzhledem k probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání nemůžeme budoucí mzdové podmínky komentovat,“ sdělila iDNES.cz mluvčí firmy Kateřina Boukalová.

Nicméně odboráři v týdeníku Škodovácký odborář uvedli, že kromě druhé poloviny zaručeného bonusu, na který dosáhnou prakticky všichni tarifní zaměstnanci, vyjednali ještě vánoční prémii ve výši šest tisíc korun tvořenou třemi tisíci do výplaty a třemi tisíci korun do cafeterie benefitů, které se nedaní.

„Jen zmíněná částka 3 plus tisíce je pro společnost Škoda nákladem ve výši 274 milionů korun, který vyjednaly Odbory KOVO nad rámec všech dohod,“ uvádí Škodovácký odborář.

List zároveň připomíná, že zaměstnanci, kteří absolvovali dobrovolné přesčasové směny či flexikonta, si vydělali díky vyjednaným mimořádným platbám za odpracované směny během podzimu navíc až 50 tisíc korun.

Průměrná mzda přes 73 tisíc

„Celkově jsme pro zaměstnance jen letos na bonusech a platbách nad rámec mzdy vyjednali v průměru více než 217 tisíc korun,“ říká předseda Odborů KOVO MB Jaroslav Povšík. To celkově zvedá průměrnou měsíční mzdu ve Škodovce, která již letos dosahuje u dělnických zaměstnanců 73 tisíc, u technicko-hospodářských dokonce přes 94 tisíc.

Škoda Auto Mladá Boleslav

Zhruba polovina firem přímo prémie před Vánocemi nevyplácí, většina však poskytuje bonusy v jiných termínech. Například výrobce gramofonových desek GZ media svým zaměstnancům přilepšuje pravidelně během roku.

„U pozic ve výrobě máme kvartální bonusy. U administrativních pozic dostávají kolegyně a kolegové roční bonus. Oba jsou navázané na výkony zaměstnanců a ziskovost společnosti. O finální výši vždy rozhoduje vedoucí daného oddělení,“ upřesňuje personální ředitel Ondřej Rak.

