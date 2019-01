Opilý řidič na Příbramsku narazil do domu, čtyři mladí lidé jsou zranění

12:05 , aktualizováno 12:05

V Rožmitále pod Třemšínem narazil do rodinného domu opilý řidič. Čtyři lidé v autě utrpěli zranění a museli je převést do nemocnice. Dům, do kterého auto narazilo, musel zkontrolovat statik.