Soud zamítl žalobu kraje na bývalou úřednici, externistům vyplácela miliony

Autor: ,
  18:29
Středočeský kraj nepravomocně prohrál spor s bývalou vedoucí kanceláře někdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) Hanou Mastrini. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu zamítl žalobu, ve které kraj po ženě kvůli trestní kauze o odměňování externistů původně požadoval náhradu škody 1,3 milionu korun.
Fotogalerie4

Obžalovaná Hana Mastrini u Obvodního soudu pro Prahu 5 | foto: Petr Fila / Adam KvitaiDNES.tv

Na sociální síti X to uvedla současná hejtmanka Petra Pecková (STAN). Podle ní je důvodem neúspěchu to, že se z trestního spisu ztratilo 500 stran dokumentů.

Kraj se soudí s bývalou úřednicí o 1,3 milionu. Peníze vyplatila externistům

Podle serveru Novinky.cz soudce uvedl, že kraj svoje tvrzení nedostatečně odůvodnil. Nebyl schopný dostatečně přesně definovat jednotlivé případy odměňování. Pecková doplnila, že soud žádal od kraje přímo doložit pracovní smlouvy a výkazy práce. Důkazy měly být podle hejtmanky v trestním spise. „Když bylo právničce, která zastupuje kraj, umožněno do spisu nahlédnout, zjistila, že tam chybí téměř 500 stran dokumentů. A shodou okolností právě ony důkazy, které po nás civilní soud požadoval,“ uvedla Pecková na X.

Obžaloba tvrdila, že Mastrini kraji způsobila od března 2018 do května 2020 škodu 1,5 milionu korun, soudy kraji původně přiznaly 1,3 milionu korun. Nejvyšší soud ale následně rozhodl, že se úřad musí náhrady škody domáhat v civilním řízení. Externisté podle soudů odpracovali méně hodin, než za kolik dostali zaplaceno. Mastrini výkazy práce podepisovala. Dostala za to roční trest vězení s podmíněným odkladem na 2,5 roku.

Soud snížil peněžitý trest úřednici, která vyplácela miliony externistům

Středočeský kraj podal na ženu žalobu loni na podzim. Podle Hospodářských novin požadovanou sumu následně snížil na 506 tisíc korun. Nebyl totiž schopen škodu, kterou jeho bývalá úřednice způsobila, ani přes opakované urgence soudu přesně vyčíslit. Podle Peckové kraj soudu sdělil, že důkazy předložit nemůže.

„Dnes byla naše žaloba zamítnuta. Soud chce předložit dokumenty, které z jiného soudního spisu zmizely. Kruh se uzavírá,“ napsala hejtmanka. Proti rozhodnutí se chce odvolat.

12. května 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

Jak Češi vyhnali ze země Navrátilovou. Emigrace? Nejdřív to byla jenom fáma

Premium

Před padesáti lety ztratil český tenis jednu z nejlepších hráček v dějinách. Závist a zabedněnost komunistických funkcionářů a příživníků vypudily z vlasti Martinu Navrátilovou. iDNES Premium přináší...

Soud zamítl žalobu kraje na bývalou úřednici, externistům vyplácela miliony

Středočeský kraj nepravomocně prohrál spor s bývalou vedoucí kanceláře někdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) Hanou Mastrini. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu zamítl žalobu, ve které...

10. září 2025  18:29

Dvorecký most už lze přejít suchou nohou. Dokončený bude až v březnu

V sobotu to budou přesně tři roky, co začala stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu v Praze. Původní harmonogram předpokládal dokončení do 810 dnů, tedy ještě na konci roku 2024. Zbývá ale ještě spousta...

10. září 2025  17:53

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:34,  aktualizováno  15:56

Stvrzeno podpisy. V pražské letecké záchrance budou létat armádní lékaři

Armádní lékaři budou od roku 2029 létat v pražské posádce letecké záchranné služby (LZS), jejíž vrtulníky bude dál provozovat policie. Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav...

10. září 2025  13:32,  aktualizováno  14:53

Migranti bez vody a vzduchu omdlévali. Kamioňák dostal za převaděčství sedm let

Středočeský krajský soud dnes poslal na sedm let do vězení běloruského řidiče, v jehož kamionu se na českém území udusila syrská migrantka. Uznal ho vinným z převaděčství, verdikt není pravomocný....

10. září 2025  9:23,  aktualizováno  13:57

Policie pátrá po pacientovi z Bohnic. Mohl by někoho napadnout, zejména ženy

Pražská policie ve středu vyhlásila pátrání po šestadvacetiletém Romanu Frumertovi, který se nevrátil po povolené vycházce zpět do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Pokud zůstane delší dobu bez...

10. září 2025  12:38

Žižkovský tunel zdobí křivá zrcadla. Posílejte deformované fotky, vyzývají tvůrci

Východ ze Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí se v pátek stal nonstop otevřenou galerií odrazů. Lidé si fotí svoje zdeformované postavy a děti zaujatě sledují, jak jim dílo reflexe_zrcadlení...

10. září 2025  11:20

Dvorecký most je prý sochařské dílo. Proč se na něj motoristé nemají těšit?

Dvorecký most přes Vltavu má spojit Prahu 5 a Prahu 4. Jeho stavba začala v září 2022 a na počátku letošního roku měl uvítat první tramvaje. Místo toho se termín dostavby posunul. Na vině byly hlavně...

10. září 2025

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Nejvíce žen v Praze kandiduje za Přísahu, ANO posílá do voleb nejméně mladých

Jana Maláčová, Markéta Šichtařová a Jana Černochová. V Praze vedou ženy do voleb tři uskupení z osmi, o kterých se předpokládá, že mohou uspět. Nejvíce žen má však na pražské kandidátce Přísaha....

9. září 2025  17:40

Autobus na Mělnicku narazil do kolony aut, zdravotníci ošetřili 11 lidí

Nehoda autobusu a pěti osobních aut v úterý odpoledne uzavřela silnici I/9 u Kojetic na Mělnicku. Autobusu zřejmě přestaly fungovat brzdy a narazil zezadu do kolony vozidel, vyplývá z informací...

9. září 2025  16:11,  aktualizováno  17:30

Stavba centra Hydropolis na Vinohradech pokračuje, dno vodojemu zpestří obří vana

Dělníci pokročili s přestavbou vodojemu Vinohradské vodárny, kde v budoucnu vznikne expozice osvětového vodárenského centra Hydropolis. Stavbu jim ale komplikuje obtížný přístup do podzemí. Instalace...

9. září 2025  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.