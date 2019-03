Černokostelecký pivovar zachránili dva studenti, chtějí vařit pivo postaru

Do chátrajícího pivovaru investovali několik desítek milionů korun. V mnoha ohledech unikátní industriální stavbu, jejíž historie sahá do roku 1840, zachránili. Vdechli jí nový život. Před rokem získal celý areál pivovaru památkovou ochranu.

Letos 1. února potvrdilo ministerstvo kultury unikátnost jeho technologického vybavení, které bylo zapsáno do Centrální evidence sbírek muzejní povahy. Původní technologie restaurují a doplňují o dobová zařízení. Opět je využijí k výrobě piva. Vařit ho budou postaru ve velkém měděném kotli, pod nímž se bude topit dřevem. Bude to jediná taková varna v Česku.



Největší muzeum pivovarů

„Bylo to absolutně bezmyšlenkovité,“ vzpomíná na koupi pivovaru v roce 2001 Milan Starec, jeden z jeho dvou majitelů. Společně se svým kamarádem Tomášem Vodochodským do akce šli po hlavě. Dnes v pivovaru vaří pivo, provozují zájezdní hostinec, ubytovávají, pořádají kulturní a společenské akce a nádavkem přidali ještě muzeum, kterým každý pátek večer osobně provádí.

Oba se prý pro koupi pivovaru rozhodli hned druhý den po tom, co si jej prvně prohlédli. Každý z nich měl tehdy vlastní hospodu na vysokoškolských kolejích v Praze a oba po celé republice společně sbírali různé pivovarské technologie a artefakty. „Když už jsme to neměli kam dávat, tak jsme se začali poohlížet po nějakém objektu, kde bychom to mohli všechno uskladnit a ukázat,“ vysvětluje Milan Starec, podle nějž tak v Kostelci nad Černými lesy vzniklo vůbec největší a nejkomplexnější muzeum pivovarnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Celková tu výstavní plocha čítá přibližně 4 000 m². Mezi nejzajímavější exponáty patří například měděná dvojitá varní garnitura s transmisním pohonem, chladicí štoky, funkční parní stroj, funkční chladicí čpavkové kompresory a stovky dalších unikátů, které posbírali nejen v Česku, ale i za hranicemi.

Další neméně důležitou součástí místní expozice je komplexní zmapování tuzemské pivovarské a sladovnické výroby a její rozsáhlá databáze. Na konci každé exkurze pak ještě na návštěvníky čeká pivovarská restaurace ve stylu první republiky. Její stěny zaplňují artefakty české pivovarnické historie s reklamními cedulemi zaniklých piv a pivovarů.

Oba majitelé jsou vnímáni jako odborníci na pivovarskou historii a ke spolupráci si je zve Národní památkový ústav či archeologové při pracích ve starých pivovarech. „Teď jsme například dodělávali kompletní rekonstrukci pivovarského muzea v Dalešicích a v tendru se ucházíme i o vybudování muzea pivovaru v Žatci,“ uvádí Starec.

V roce 2001 založili Milan Starec a Tomáš Vodochodský společnost Dej Bůh štěstí, s níž se pojí počátek novodobé historie Černokosteleckého pivovaru. První pivo v něm začali vařit v hrncích už někdy v roce 2003, tehdy jen pro sebe, nejbližší okolí a nárazové akce.

Historie pivovaru Původní pivovarské objekty jsou z roku 1840 a zásadní přestavba na parní pohon proběhla v roce 1897. V letech 1931–1932 byla kompletně rekonstruována varna, jejíž technologie se dochovala dodnes. Po druhé světové válce byl pivovar zestátněn. V polovině 70. let 20. století se černokostelecké pivo ze sklepů převáželo do Velkých Popovic, kde se filtrovalo, stáčelo a expedovalo. V roce 1977 byl zaznamenán nejvyšší výstav – 62 650 hektolitrů. V roce 1986 byl kvůli velké poruchovosti varny její provoz postupně odstavován a 3. června 1987 byla v Kostelci svařena poslední várka. Spilka a sklepy pak sloužily pro potřeby velkopopovického pivovaru do konce roku 1992. Roku 1994 ukončila provoz i sladovna, funkční zůstala jen prodejna piva a suvenýrů. Následně pivovar převzalo město a objekty chátraly až do roku 2001, kdy jej koupili jeho stávající majitelé.



S počátkem roku 2014 pak spustili minipivovar a od té doby vaří svůj vlajkový mok, třináctistupňový tmavý speciál Černá svině. „Roční výstav nyní máme 500 hektolitrů. Varna je malinká. Jeden kotel je na 150 litrů a druhý na 250 litrů,“ popisuje Starec.

Zase se bude kouřit z komína

Nehodlají ale zůstat jen u toho a obnovují původní varnu s technologií ze 30. let minulého století. Ve starých měděných kotlích jen na jednu várku uvaří 160 hektolitrů piva. Během pouhých třech várek tedy dosáhnou svého nynějšího ročního výstavu. Pivo navíc budou vařit na ohni a pod kotlem se bude topit dřevem. „To v žádném jiném pivovaru již není,“ upozorňuje Starec.

Co do počtu vyrobených hektolitrů chtějí zůstat při zemi. „Určitě z toho nechceme dělat žádnou komerční velkovýrobnu. Chceme dosáhnout zhruba pěti tisíc hektolitrů ročně. Naše historická technologie by spíš měla sloužit k tomu, aby se na ni lidi jezdili dívat, ať vidí, jak to dřív fungovalo,“ říká rozhodně Milan Starec.