Firma zpackala opravu, silnice u Českého Šternberka je samý hrbol

To místo nedaleko za městysem bije do očí. Řidiči už z dálky vidí opravený úsek s novým povrchem. Když se ale přiblíží, překvapí je zvlněná a hrbolatá záplata. Místní nemohou kvůli zpackané opravě přijít silničářům na jméno.

„Na podzim jsem měl radost, že to opravují, silnice byla opravdu děravá. Výsledek už tak radostný není,“ řekl v pondělí MF DNES řidič, který tudy pravidelně projíždí.



Lidé si „opravenou“ vozovku fotí a sdílejí na sociálních sítích. Na místo se v pondělí přijela podívat i starostka Českého Šternberka Iveta Bártová.

„Hrbaté to je od pohledu i ve skutečnosti, když to přejedete, tak to samozřejmě drncá,“ zhodnotila dílo. Výsledek opravy přirovnala ke kutilskému počinu na zahradě.

„Něco takového by si možná udělal hodně nenáročný člověk na dvorku jako provizorium, aby v zimě mohl vjíždět do garáže, ale s vědomím, že na jaře to odstraní a udělá pořádně,“ uvedla Bártová.

Dodala přitom, že asi před dvěma lety hejtmanství slibovalo, že provede kompletní opravu celého průtahu a zároveň opraví most, který je ve špatném stavu. „Krajská správa silnic nás ale informovala, že kompletní rekonstrukce vozovky nebude, nejsou na to peníze,“ uvedla starostka. Opraví prý tedy zatím jen most ve Šternberku, který je už v havarijním stavu.

Mezitím kraj loni nechal zalátat nejkritičtější místa na této silnici. Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) na toto dílo uzavřela smlouvu se společností Dipos-silnice z Tábora. Podle ní byl rozpočet na opravu celého úseku ke konci srpna skoro 3,5 milionu korun.

Opravu prováděli dva zaměstnanci, popisují místní

Místní obyvatelé tvrdí, že podivá byla i vlastní oprava. „Dělali to dva zaměstnanci. Měli nějakou hmotu na kolečku, jen to zahřáli, naplácali lopatou do výmolů a na závěr přejeli vibračním zařízením,“ popisují.

Přímo ve Šternberku přitom mohou lidé srovnávat, protože obec nechala za tři miliony opravit velký kus silnice v městysu. A rozdíl je obrovský. Bylo provedeno frézování i pokládka nového povrchu. „Není tam jediný výtluk, jediný hrbol. Je to krásná rovná silnice,“ říká starostka Bártová.

Vedení firmy Dipos-silnice se v pondělí v podvečer k výsledku opravy nevyjádřilo. Jednatel Jan Tesař se omluvil, že hlídá nemocné dítě, a jednatel Tomáš Matušík pouze konstatoval, že nemá čas.

Podle webových stránek využívá firma k opravě vozovek technologi Silkot. Ta poněkud zjednodušeně probíhá tak, jak popsali obyvatelé Šternberka. Využívá se při ní hloubkové aktivace asfaltového povrchu. V místě poruchy se silniční svršek nahřeje infrazářením, rozruší se a výtluk nebo nerovnost se doplní novou předehřátou obalovanou směsí. Poté se materiály promísí a zválcují vibračním válcem.

Firma bude muset silnici na vlastní náklady znovu opravit

Jenže v tomto případě se vše poněkud nepovedlo. Výsledek se nelíbí ani středočeskému hejtmanství. „Když jsem výsledek opravy viděl, tak jsem se zhrozil,“ řekl MF DNES radní za oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

Potvrdil, že na opravě tohoto asi 14 kilometrů dlouhého úseku se zkoušela zmíněná nová technologie. „Samozřejmě se mi výsledek nelíbí, firma to musí na vlastní náklady opravit, a to hned na jaře, jakmile to dovolí klimatické podmínky,“ uvedl Petrtýl.

Podle něho se v tak velkém množství oprav na takové délce silnic, jako je ve Středočeském kraji, může stát, že se něco úplně nepovede. „Neunikne to ale naší kontrole a vše bude dáno do pořádku. Už v předávacím protokolu z 30. listopadu je jasně uvedeno, že firma musí provést nápravu,“ sdělil Petrtýl.

Podle dlouhodobého kritika práce a hospodaření KSÚS opozičního zastupitele Michaela Pánka (ODS) je to však jen jeden z příkladů špatné práce silničářů.

„Vedení kraje odmítlo mou kritiku, odmítlo provedení forenzního auditu v KSÚS a nedávno zveřejnilo článek, jak se opravy provádějí kvalitně. Tady u Šternberka vidíme, jak špičková ta kvalita je, když to zrovna není nějaký příliš sledovaný silniční úsek,“ říká Pánek.

Uvedl, že téma otevře na zasedání krajského zastupitelstva a bude žádat provedení znaleckého posudku na kvalitu práce.

Podle Petrtýla je to bezpředmětné, kraj totiž ví, že oprava nebyla provedena správně, a firma bude muset na základě reklamace zjednat nápravu. Zdůrazňuje přitom, že Středočeský kraj klade na kvalitu prací důraz.

„Vyhlásil jsem, že na kvalitu budeme maximálně dbát. S dodavateli, kteří zajišťují údržbu a opravy na komunikacích, děláme pohovory, předkládáme jim fotodokumentaci. Zároveň je vyzýváme k posílení, jak z hlediska lidských zdrojů, tak i nákupem nové techniky,“ dodal Petrtýl.