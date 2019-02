Odstřel holubů ve městě budí emoce, aktivistky podaly trestní oznámení

Podle vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství českobrodské radnice Rostislava Vodičky je lov povolen a prováděn v souladu s platnou legislativou.



Odstřel byl tentokrát klidnější než před týdnem, kde se ochránkyně zvířat domáhaly veterinárního dozoru, poukázaly na jednoho ze sběračů těl holubů, který byl v podnapilém stavu, a domáhaly se odvozu postřelených ptáků k ošetření u veterinárního lékaře.

„Některé z aktivistek se pobíháním v místě odlovu, hlasitým křikem a sbíráním holubů v blízkosti střelců snažily odvádět jejich pozornost a způsobit jejich pochybení,“ uvedl ve zprávě vypracované k prvnímu letošnímu odstřelu Josef Novák z odboru životního prostředí a zemědělství.

Padají trestní oznámení

Tentokrát se aktivistky soustředily na diskusi s vedoucím odboru životního prostředí. Upozornily ho například na to, že sběrači těl ptáků nejsou podle nich řádně proškoleni, stejně jako že přítomní strážníci městské police nemají oprávnění provádět usmrcování postřelených holubů.

„Nelíbí se nám, že lov se koná v místech, kde je lidmi hodně vidět, a dělá hluk. Existují i jiné možnosti, jako je odchyt ptáků do klecí akreditovanou firmou. V jiných městech to lze i beze střelby,“ uvedla včera jedna z protestujících, Dagmar Kubištová z Ligy na ochranu zvířat ČR. Do Českého Brodu přijela stejně jako před týdnem až z Libereckého kraje.

Podle místostarosty Českého Brodu Tomáše Klineckého se odchyt do klecí v Českém Brodu neosvědčil. Proto vedení města už několikátý rok po sobě přistoupilo k metodě odstřelu.

„Každoročně evidujeme v zimních měsících zvýšený výskyt divoce žijících holubů, a to v řádech tisíců. Působí nám to velké problémy například se znečištěním budov a chodníků. Jsou mezi nimi i školy v centru a jejich okolí. Občané a spolky se na nás každoročně obracejí, abychom s přemnoženými holuby něco dělali,“ prozradil MF DNES místostarosta s tím, že škody, které ptáci městu i soukromým vlastníkům ročně způsobí, nemá město vyčíslené. Náklady na odstřel pak činí 70 tisíc korun ročně.

Letos v prosinci se v Českém Brodu objevilo několik případů uhynulých holubů, které podle výsledků šetření státní veterinární správy a policie někdo otrávil. Nepostihlo to jen holuby, ale i jiná zvířata. Proto jsme i letos přistoupili k odstřelu,“ konstatoval Tomáš Klinecký.

Zkoušejí je plašit zvuky

Českobrodská radnice se snaží využít i humánnější metody, jak se nechtěných holubů zbavit. „Na školní budovu na Husově náměstí jsme v minulých dnech nechali instalovat zařízení pro plašení ptáků. To třeba ve vinicích obsáhne plochu zhruba jednoho hektaru. Nyní zkoušíme jeho účinnost i v ulicích města,“ uvedl Rostislav Vodička.

Na zařízení jsou připojeny dva reproduktory vysílající zvuky imitující dravce. Jeden je nasměrovaný k lokalitě Várečka, druhý k rodinnému centru Kostička. Nyní budou tři měsíce ve zkušebním provozu.

Český Brod má vypsány ještě dva termíny odstřelu holubů. Uskutečnit by se měly i přes protesty ochránců zvířat ve dnech 17. února a 3. března. Při prvním lovu na konci ledna střelci usmrtili 660 holubů. Výsledky včerejšího odstřelu budou známy až v dalších dnech.