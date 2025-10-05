Lidé v Čáslavi odmítli v referendu rozšíření skládky

Obyvatelé Čáslavi v místním referendu odmítli rozšíření skládky odpadu, o které usiluje společnost AVE. O vyjádření svého názoru projevili občané města vysoký zájem. K platnosti historicky prvního plebiscitu v Čáslavi bylo nutné, aby účast byla vyšší než 35 procent všech oprávněných voličů.
Referendum v Čáslavi vystavilo „stopku“ rozšíření skládky. (5. října 2025)

Referendum v Čáslavi vystavilo „stopku“ rozšíření skládky. (5. října 2025) | foto: Kateřina Jetlebová

Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž...
Jaromír Strnad, starosta města Čáslav.
Skládka v Čáslavi firmy AVE CZ
Skládka Čáslav firmy AVE (8. února 2023)
„Referenda se zúčastnilo 58,26 procent voličů. Jeho výsledky jsou proto platné a závazné,“ sdělila MF DNES Kateřina Jetlebová z čáslavské radnice.

Obyvatelé odpovídali v referendu hned na pět otázek. V té první a zároveň nejdůležitější souhlasilo 71 procent voličů s tím, aby město v mezích své samostatné působnosti zamezilo rozšiřování skládkování odpadu na svém území. Další čtyři otázky pak vesměs řešily, jakou formou se má vůle voličů naplnit. Ve všech případech hlasující odpověděli kladně a jejich rozhodnutí jsou závazná.

Čáslav rozhodne o skládce odpadu. V referendu se hraje o investice i sportovce

„Nyní počkáme zákonných deset dní, zda výsledek referenda někdo nenapadne. Poté budeme sledovat, zda město v této věci činí nějaké kroky, tedy zda začne projednávat změnu územního plánu. Případně budeme moci navrhnout změnu územního plánu sami,“ vysvětlil Bohumil Bartuněk, zmocněnec přípravného výboru referenda.

Zatímco odpůrci rozšíření skládky se obávají nárůstu dopravy a zdravotních či ekologických rizik, zastánci včetně vedení města upozorňují na její ekonomický přínos pro město.

„Zamítnutí rozšíření skládky pro nás bude znamenat roční výpadek příjmu 50 milionů korun, které využíváme na investice. A pokud se budeme bavit o době po rozšíření skládky, tak nám mohla přinést v horizontu následujících dvaceti let nejméně miliardu korun. Lze navíc však očekávat další soudní spory. Nemůžeme totiž vyloučit, že pokud společnost AVE CZ nebude moci skládku rozšířit, bude po nás požadovat vysoké odškodné. Město jí skládku odprodalo v roce 2011 se smlouvou jasně uvádějící možnost navýšení kapacity,“ řekl iDNES.cz starosta Čáslavi Jaromír Strnad (SOCDEM).

Také společnost AVE CZ upozorňuje na zavádějící tvrzení, že v případě změny územního plánu nemá právo na náhradu škody. „Podle odborných analýz budou veškeré nároky naší společnosti, které vzniknou v důsledku nemožnosti rozšířit skládku, oprávněné. Mohou přitom dosáhnout až stovek milionů korun,“ konstatoval Miloš Jiřík, právní ředitel skupiny AVE.

Pokud se skládka nerozšíří, přijdeme o miliardu, říká starosta Čáslavi

Společnost AVE plánovala rozšíření skládky o 2,5 milionu metrů krychlových. Hora odpadu by se podle vedení firmy měla zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.Firma AVE navíc výrazně přispívá na provoz městské nemocnice nebo na činnost sportovních klubů, které se nyní obávají o svou budoucnost.

„Finanční příspěvek společnosti AVE tvoří klíčovou část našeho rozpočtu; jen díky němu můžeme zajistit běžný provoz a rozvíjet mládežnický i dospělý fotbal. Pokud bychom o ně přišli, s velkou pravděpodobností bychom museli omezit rozvoj klubu,“ dodal předseda FK Čáslav Jakub Svoboda.

