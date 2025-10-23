Policie pátrá po patnáctiletém Danielovi z Votic. Nevrátil se ze školy domů

  22:25
Středočeští policisté hledají patnáctiletého Daniela Remšíka z Votic, který se ve čtvrtek nevrátil ze školy domů. Chlapec potřebuje pravidelně užívat léky na ředění krve, které u sebe nyní nemá. Mobilní telefon zanechal doma a odpoledne o sobě nepodal žádnou zprávu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle dosavadních informací odešel Daniel ve čtvrtek ráno do školy, kam také dorazil. Po skončení vyučování se však neobjevil doma ani o sobě nedal vědět. Policie zahájila pátrací akci, do které jsou zapojeny hlídky v terénu i služební psi. Prověřují se také autobusové spoje a místa, kam by se mohl chlapec uchýlit.

Pohřešovaný je zhruba 180 centimetrů vysoký, štíhlé postavy, s krátkými černými vlasy a modrozelenýma očima. Naposledy měl na sobě černé tepláky, červenou mikinu, černošedou bundu a bíločerné tenisky značky Air Max. Na zádech nesl školní tašku s nápisem Puma.

Velké pátrání po pětiletém Matýskovi skončilo nečekaně. Dítě našli v kufru auta

Policie upozorňuje, že Daniel není nebezpečný ani ozbrojený, avšak vzhledem k jeho zdravotnímu stavu může být v ohrožení. „Mladík užívá léky na ředění krve, které u sebe nyní nemá,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

„Pokud víte, kde se mladík zdržuje nebo jste ho viděli, ozvěte se prosím neprodleně na linku 158,“ doplnila mluvčí.

