Policie pátrá po patnáctiletém Danielovi z Votic. Nevrátil se ze školy domů

Podle dosavadních informací odešel Daniel ve čtvrtek ráno do školy, kam také dorazil. Po skončení vyučování se však neobjevil doma ani o sobě nedal vědět. Policie zahájila pátrací akci, do které jsou zapojeny hlídky v terénu i služební psi. Prověřují se také autobusové spoje a místa, kam by se mohl chlapec uchýlit.
Pohřešovaný je zhruba 180 centimetrů vysoký, štíhlé postavy, s krátkými černými vlasy a modrozelenýma očima. Naposledy měl na sobě černé tepláky, červenou mikinu, černošedou bundu a bíločerné tenisky značky Air Max. Na zádech nesl školní tašku s nápisem Puma.
Policie upozorňuje, že Daniel není nebezpečný ani ozbrojený, avšak vzhledem k jeho zdravotnímu stavu může být v ohrožení. „Mladík užívá léky na ředění krve, které u sebe nyní nemá,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
„Pokud víte, kde se mladík zdržuje nebo jste ho viděli, ozvěte se prosím neprodleně na linku 158,“ doplnila mluvčí.