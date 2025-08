Při slavnostním otevření trati 1. srpna ještě SŽ uváděla, že se s zpřístupněním dočasné terasy veřejnosti nepočítá. Jako důvod uvedla zejména bezpečnost a obavu z poškozování nově vzniklého prostoru. Ten by mohl navíc v budoucnu zmizet, ve hře je totiž možná dostavba dalších pater budovy. A to v horizontu několika let, jak popsal web Zdopravy.cz.

Obavy SŽ se nyní ukazují jako oprávněné. Tři ze čtyř nových betonových laviček, které jsou ve středu terasy, jsou totiž krátce po otevření nádraží počmárané graffiti. Celkem jsou na nich čtyři obrazce.

Hlídač objektu reportérovi iDNES.cz sdělil, že na místo dokonce již vyjížděla policie. Vandalové podle něj dostali pokutu.

Jak se na střechu dostali, je na místě zřejmé. Plot, který ohraničuje schodiště vedoucí na terasu, je nízký. V jednom místě navíc chybí a na schody se dá volně projít. S vandalismem se navíc potýká také nová zastávka Výstaviště. Jedna ze skleněných výplní, které lemují schodiště, je již rozbitá.

S omezením terasy lidé nesouhlasí

Plánované omezené využití střešní terasy nádraží v Bubnech však na sociálních sítích zvedlo vlnu nesouhlasných komentářů. Ty naznačovaly, že lidé by se na Prahu 7 z terasy rádi podívali.

PID @PIDoficialni 🚉 Nové přírůstky na pražské železniční mapě, nádraží Bubny a zastávka Výstaviště, mají za sebou první víkend provozu s cestujícími. První vlaky na lince z Prahy do Kralup vyjely v sobotu 2. 8., v pondělí 4. 8. se pak přidaly i spoje na trase do Kladna. https://t.co/LFb7QsBrAH oblíbit odpovědět

„Na nové nádraží v Bubnech se těším. Pobuřuje mě ale arogance, s níž si @Spravazeleznic jen tak rozhodne, že terasa na střeše nebude pro veřejnost, ale jen pro komerční pronájmy,“ zlobil se na síti X Michal Špína. Přidal také domněnku, že podle něj nejde o bezpečnost – kdyby byla problémem, nešlo by na střeše provozovat nic, uvedl.

„V projektu byla terasa, aby to bylo působivé. A teď jestli projde pohádka o zabezpečení a údržbě, tak mají hezký místo na vlastní chlastačky uprostřed Prahy a ještě to budou za ranec pronajímat,“ komentoval uživatel Jiří.

Zklamání vyjádřil také diskutující Tomáš. „Takže klasika. Během povolovacího procesu naslibujeme hory doly, veřejnosti se ukážou vizualizace s lidmi, stromy a kytičkami, nicméně v tu dobu už je jasné, že po realizaci hlavně nebudou žádné kytičky, stromy, natož lidi!“ napsal.

Správa železnic následně na síti X zveřejnila stanovisko, podle nějž chce připomínky vyslyšet. „Zájem veřejnosti o pohled z nové budovy v Bubnech nás těší a zároveň zavazuje,“ uvedla SŽ.

Měla by Správa železnic zpřístupnit střešní terasu nádraží v Bubnech veřejnosti? celkem hlasů: 323 Ano 80 %(258 hlasů) Ne 12 %(40 hlasů) Jen při komentovaných prohlídkách 1 %(2 hlasy) Jen v určených časech 7 %(23 hlasů)

Sdělila, že budovu zatím není možné volně zpřístupnit, protože je v režimu stavby – dokončovací práce potrvají přibližně do konce listopadu, přestože trať z Výstaviště přes Bubny až na Masarykovo nádraží je již v provozu.

Správa železnic @Spravazeleznic Vyhlídka z nového nádraží Bubny láká stále více lidí – a my tomu rozumíme.



Zájem veřejnosti o pohled z nové budovy v Bubnech nás těší a zároveň zavazuje. Trať z Výstaviště přes Bubny až na Masarykovo nádraží je již v provozu, ale samotné nádraží Praha-Bubny stále prochází https://t.co/cgqEhhLjhu oblíbit odpovědět

SŽ přesto přislíbila, že hledá způsob, jak návštěvníkům zpřístupnit vyhlídku ještě před kolaudací budovy. A to například ve vybraných časech či formou komentovaných prohlídek. „Děláme vše pro to, abychom vám tento výjimečný výhled mohli nabídnout co nejdříve,“ napsala na X.

Další plány této státní organizace zahrnují i provoz vyhlídky po dokončení stavby. „A to bezpečně, udržitelně a s respektem k prostoru, například i formou komerčního využití terasy,“ avizovala SŽ.

Zároveň SŽ přidala výzvu, aby se k prostoru lidé chovali ohleduplně. „Jen tak si tento krásný prostor budeme moci užívat dlouhodobě,“ uzavřela SŽ.

1. srpna 2025