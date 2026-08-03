Incident se stal v Polsku na pobřeží Baltského moře, kde si strážník Petr, který slouží na Praze 15, užíval dovolenou se svou partnerkou.
Ze břehu si všimli dvou lidí, kteří měli problém ve vlnách. Mořské proudy s nimi házely o vlnolamy a evidentně byli na pokraji sil. Strážník se rozhodl pomoci, alespoň do chvíle, než dorazí plavčíci.
„Doplaval ke zhruba dvanáctiletému chlapci, kterého nadhodil tak, aby se chytil okraje zmíněného vlnolamu. Poté se chytil nohama jednoho z kůlů a přitáhl druhého, staršího muže. V této poloze vydrželi až do příchodu potřebné pomoci,“ uvedla na Facebooku mluvčí městských strážníků Irena Seifertová.
|
Matku a sourozence odneslo rozbouřené moře, chlapec plaval hodiny pro pomoc
Sám strážník Petr utrpěl při jejich záchraně několik nepříjemných odřenin především v oblasti předloktí, ramene a stehna.
Za svůj hrdinský čin si vysloužil vroucné poděkování od obou zachráněných a respekt komentujících v diskuzi pod zveřejněným příspěvkem.
„Borec! Odřeniny zmizí. Důležité jsou ty dva životy co zachránil,“ píše jeden z diskutujících.
„Jste chlap, jak má být a jak chlap koná. Ani každý chlap nezvládne to,co jste zvládl Vy. Velká gratulace k záchraně dvou lidských životů,“ píše další. „Tomu se říká smysluplně využitá dovolená,“ přitakává další z obdivovatelů.