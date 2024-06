Strážníci vytáhli proti neukázněným cyklistům. Řešte radši auta, namítají Pražané

„Městská policie provedla další akci zaměřenou na neukázněné koloběžkáře a cyklisty. Někteří se chovají nezodpovědně a nebezpečně. Za porušování pravidel musejí padat tresty, aby na ulicích a chodnících bylo bezpečno,“ uvedl Svoboda na síti X s odkazem na výsledky kontrolní akce strážníků na webu prazskypatriot.cz.

Ten informuje, že „od čtvrtka 20. neděle 23. června proběhla další čtyřdenní celoměstská akce, v rámci které hlídky městské policie zjišťovaly, jak cyklisté a koloběžkáři dodržují dopravní předpisy. Strážníci odhalili 1 222 přestupků, za které udělili 398 pokut ve výši 235 100 korun, 27 přestupků oznamovali správnímu orgánu a ostatní vyřešili domluvou“.

Nejvíce přestupků strážníci zjistili na Praze 1 (258), na Praze 2 (159) a Praze 8 (174). Nejčastějším přestupkem stále zůstává jízda po chodníku a nedodržování dopravního značení, nejčastěji se jedná o jízdu v protisměru.

V komentářích se často opakuje dotaz, proč obdobná akce neřeší i prohřešky řidičů a řidiček. Mezi ně diskutující kromě neukázněného parkování a blokování přechodů nejčastěji řadí dopravní přestupky. Tedy například nerespektování zákazu stání na chodníku, nepovolené odbočení a překračování rychlostního limitu.

„Šlo by takový akce dělat i na parkující automobily na chodníku, řidiče nerespektující pěší zónu a další podobné věci, které se najdou na každém rohu?“ dovolává se jeden z uživatelů.

„Vy už jste se asi opravdu zbláznil. Nejvíce lidí je podle policejních statistik zraněno nebo zabito po srážce s automobilem. A to i v Praze. Ale vy budete řešit kola a koloběžky. Jděte laskavě k čertu!“ zlobí se jiný.

„Emise z aut ničí naše zdraví a vy řešíte lidi na kole?“ podivil se další.

Jeden z diskutujících zmínil, že se na základě příspěvku rozhodl projet po Vinohradech na kole a hledal „neukázněné kolo delikventy“. Žádné ale nenašel. „Mezitím jsem úplně náhodou viděl 20 nebezpečných aut zaparkovaných mimo oblast, za pár minut asi 20 přestupků, jízdu 60–70 km/h na 20–30 km/h zónách. Ale auta přece nejsou problém,“ poznamenal ironicky s tím, že si myslí, že za většinu smrtelných nehod v Praze mohou auta.

Představují cyklisté a koloběžkáři v ulicích Prahy nebezpečí? celkem hlasů: 41 Často. 73 %(30 hlasů) Výjimečně. 20 %(8 hlasů) Ne. 7 %(3 hlasy)

„Obecně bych konstatoval, že reakce bývají většinou souhlasné i nesouhlasné, to ke svobodě projevu patří. A konkrétně – akce byla zaměřena na neukázněné koloběžkáře a cyklisty, kteří ohrožují ostatní,“ reagoval pro iDNES.cz pražský primátor.

„Zdůrazňuji slovo neukázněné, zvláště cyklistika má jinak naši podporu. A hlavně to v žádném případě neznamená, že bychom neřešili neukázněnost řidičů aut a jejich přestupky, byť to je hlavně úkolem dopravní policie. Neboli, není to v rozporu,“ řekl Svoboda.

Na řidiče se zaměřili v březnu

Problematiku parkování, kterou někteří komentátoři zmínili, řeší strážníci denně. Větší akce zaměřené na parkování se však nekonají, doplnila pro iDNES mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Bezpečnostní akce zaměřená na řidiče v Praze se dělala na konci března na magistrále v blízkosti Nuselského mostu. Účastnila se jí přibližně stovka policistů.

„Bylo provedeno 1153 kontrol vozidel,“ uvedla pro iDNES tisková mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Při nich policisté zkontrolovali téměř 1500 lidí, zjistili 214 přestupků, z nich většinu projednali na místě, 22 přestupků ohlásili správnímu orgánu.

Mezi kontrolovanými lidmi také odhalili jednoho celostátně hledaného člověka. Sedm kontrolovaných šoférů bylo pod vlivem omamných látek a čtyři řídili pod vlivem alkoholu.