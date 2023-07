Smrt Ukrajině, sláva Putinovi, křičel před strážníky hajlující muž. Nezatkli ho

Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové rozhodne inspekce o tom, zda případ předá státní policii. Za podporu nacismu a projevy nenávisti vůči skupinám osob přitom v Česku hrozí až pět let vězení, připomíná server.

Taxi řízené ukrajinským řidičem se podle Seznam Zpráv stalo terčem útoku ve středu před koncertem v pražské Troji. Do auta projíždějícího mezi fanoušky kopl jeden z procházejících mužů tak silně, že promáčkl dveře spolujezdce. Podle svědkyně následně do vozu kopala i žena, která muže doprovázela.

Řidič kvůli incidentu přivolal městské strážníky. Údajný agresor začal následně podle Seznam Zpráv na řidiče křičet „Smrt Ukrajincům, Sláva Putinovi, Sieg Heil“ a zvedal pravicí k nacistickému pozdravu. Strážníci přesto nechali muže odejít, na jeho chování nijak nereagovali, uvádí server.

Jeden ze strážníků podle webu bezprostředně po incidentu řekl, že hajlování neviděl. Další člen hlídky postup vysvětloval tím, že k případnému zásahu potřebují důkazy. Ačkoliv jeden ze strážníků měl na uniformě připevněnou kameru, záznam incidentu nepořídil, uvedly Seznam Zprávy.

Jeho reportérka a fotografka byly svědkyněmi incidentu, na který server upozornil v sobotu ráno.

„Pokud by strážníci byli přítomni danému jednání, měli by podle zákona postupovat tak, že by ztotožnili podezřelou osobu a případné svědky. Podezřelého by pak omezili na osobní svobodě a předali státní policii,“ cituje web mluvčí strážníků Seifertovou. Případem se nyní bude zabývat inspekce městské policie. Na základě výsledku prověřování rozhodne, zda ve věci podá podnět státní policii.