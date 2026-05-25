Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jízda po chodníku či v protisměru, ignorace značek. Strážníci si posvítili na cyklisty

Autor:
  15:13
Stovky přestupků cyklistů a koloběžkářů odhalili v minulých dnech pražští strážníci. V rámci celoměstské akce se zaměřili na dodržování dopravních předpisů, a přestože řadu situací řešili hlavně domluvou, rozdali i několik pokut.
Fotogalerie4

Hlídky městské policie vyrazily kontrolovat cyklisty a koloběžkáře. (květen 2026) | foto: MP Praha

Akce probíhala od čtvrtka do neděle v různých denních dobách a hlídky strážníků kontrolovaly cyklisty a jezdce na koloběžkách.

„Během čtyř dnů strážníci odhalili celkem 643 přestupků. Z toho 372 jich spáchali cyklisté a 271 jezdci na koloběžkách,“ zhodnotil strážníci akci.

Nejčastěji řešili jízdu po chodníku, nerespektování dopravního značení, jízdu v protisměru či nebezpečný způsob jízdy v hustém provozu.

Hlídky městské policie vyrazily kontrolovat cyklisty a koloběžkáře. (květen 2026)
Hlídky městské policie vyrazily kontrolovat cyklisty a koloběžkáře. (květen 2026)
Hlídky městské policie vyrazily kontrolovat cyklisty a koloběžkáře. (květen 2026)
Hlídky městské policie vyrazily kontrolovat cyklisty a koloběžkáře. (květen 2026)
4 fotografie

„Řadu situací hlídky vyřešily pouze domluvou, konkrétně se jednalo o 515 případů, v ostatních byly uloženy pokuty – celkem bylo uděleno 56 pokut ve výši 21 500 korun a zbývajících 72 přestupků bylo předáno do správního řízení,“ uvedli strážníci dál.

Připomínají, že za případné dopravní přestupky hrozí na místě pokuta až 1 500 korun.

„Cílem akce ale není rozdávání pokut – ohleduplnou a bezpečnou jízdou si můžete ušetřit nejen svoje peníze, ale také nervy chodců, řidičů a v neposlední řadě i svůj vlastní čas při řešení přestupků.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

To je ona. Nová lanovka na Petřín se odhalila do plné parády

Nejčtenější

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Jízda po chodníku či v protisměru, ignorace značek. Strážníci si posvítili na cyklisty

Hlídky městské policie vyrazily kontrolovat cyklisty a koloběžkáře. (květen...

Stovky přestupků cyklistů a koloběžkářů odhalili v minulých dnech pražští strážníci. V rámci celoměstské akce se zaměřili na dodržování dopravních předpisů, a přestože řadu situací řešili hlavně...

25. května 2026  15:13

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.

Pavel Šustr povede fotbalisty pražské Dukly i v příští sezoně navzdory sestupu z nejvyšší soutěže. Majitel klubu Matěj Turek to uvedl v podcastu Livesport Daily, byť výsledek uplynulého ročníku...

25. května 2026  14:43

Zákaznici vyhnal z prodejny baseballovou pálkou. Nejvýš přestupek, přehodnotil soud

Vstupní dveře obchodu, ve kterém došlo k incidentu mezi zákaznicí a prodejcem

Vietnamský obchodník, který s pálkou v ruce vyhnal z prodejny opovážlivou zákaznici, mohl spáchat maximálně přestupek. V pondělí o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Muže původně potrestal...

25. května 2026  14:27

Klub spjatý s Kaderkovými má vrátit 32,3 milionu z dotací na stavbu haly

Basketbalistky BLK Slavia Praha se povzbuzují.

Národní sportovní agentura žádá od basketbalového spolku BLK Slavia Praha spojeného s Ivem Kaderkou vrátit 32,3 milionu korun z dotací z let 2020 a 2022 na stavbu haly SA Rokytka v Hloubětíně. Na...

4. května 2026  10:52,  aktualizováno  25. 5. 14:03

Praha vyplatí 20 milionů agentuře GoJa za Pyramidu. Chce ji pronajímat výhodněji

GoJa Music Hall na Výstavišti. (22. června 2006)

Praha vyplatí agentuře GoJa 26 milionů korun bez DPH jako kompenzaci za vybudování divadelního sálu v Pyramidě na Výstavišti. Město peníze vyplatí, aby ukončilo podnájemní smlouvu s agenturou a mohlo...

25. května 2026  14:02

Praha dokončí dvě kobky na náplavce podle původního návrhu

Kobka na náplavce na Rašínově nábřeží v Praze. (ilustrační snímek)

Praha upraví dvě kobky na náplavce a vymění mobiliář podle původního architektonického návrhu Petra Jandy. Pražští radní v pondělí změnili své loňské rozhodnutí, podle něhož chtěli vypsat na...

25. května 2026  13:04

Nedostal jsem se. Co teď? Na přihlášky do druhého kola přijímaček zbývá pár hodin

ilustrační snímek

Už jen několik hodin mají zájemci na to, aby se ucházeli studium na středních školách ve 2. kole přijímacích zkoušek. V Praze je ve druhém kole volných přes 3 500 míst na více než devíti desítkách...

25. května 2026  12:21

Spadlá trolej zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně, linky jezdily odklonem

Porucha trakčního vedení zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně. (25....

Porucha trakčního vedení / spadlá trolej, zastavily provoz tramvají v oblasti Výtoně. Pravidelné linky musely jezdit odklonem, dopravní podnik navíc nasadil náhradní autobusovou linku.

25. května 2026  11:09

To je ona. Nová lanovka na Petřín se odhalila do plné parády

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

Nové vozy lanovky na Petřín už nejsou zahalené do neprůhledného obalu. Více než měsíc po jejich usazení na zrekonstruovanou trať z nich technici v pondělí ráno plachtu konečně sundali. Další...

25. května 2026  10:57

Teplice, „mistr“ mezi záchranáři. Frťala: Částečný úspěch, ač někdo bude proti

FK Mladá Boleslav - FK Teplice, 23. května 2026, Mladá Boleslav. Radost hráčů...

To nejlepší si nechali na konec. Sérií čtyř výher si fotbalisté prvoligových Teplic zpříjemnili blížící se rozchod na dovolenou, jejich turbulentní sezona vyústila v 11. místo po záchranářské...

25. května 2026  9:40

NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Je hotovo. Tedy minimálně co se týče nadstavby fotbalové ligy. Následovat bude ještě baráž, v níž se nakonec představí také ostravský Baník, jenž v přímém souboji poslal o soutěž níž Duklu. Ta mu...

25. května 2026  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.