Jízda po chodníku či v protisměru, ignorace značek. Strážníci si posvítili na cyklisty

Akce probíhala od čtvrtka do neděle v různých denních dobách a hlídky strážníků kontrolovaly cyklisty a jezdce na koloběžkách.
„Během čtyř dnů strážníci odhalili celkem 643 přestupků. Z toho 372 jich spáchali cyklisté a 271 jezdci na koloběžkách,“ zhodnotil strážníci akci.
Nejčastěji řešili jízdu po chodníku, nerespektování dopravního značení, jízdu v protisměru či nebezpečný způsob jízdy v hustém provozu.
„Řadu situací hlídky vyřešily pouze domluvou, konkrétně se jednalo o 515 případů, v ostatních byly uloženy pokuty – celkem bylo uděleno 56 pokut ve výši 21 500 korun a zbývajících 72 přestupků bylo předáno do správního řízení,“ uvedli strážníci dál.
Připomínají, že za případné dopravní přestupky hrozí na místě pokuta až 1 500 korun.
„Cílem akce ale není rozdávání pokut – ohleduplnou a bezpečnou jízdou si můžete ušetřit nejen svoje peníze, ale také nervy chodců, řidičů a v neposlední řadě i svůj vlastní čas při řešení přestupků.“