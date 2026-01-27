Průzkumy pro institut v úzké spolupráci zajišťuje agentura STEM/MARK.
Za iniciativou stojí prezident a zakladatel Strategeo Institute Jan Macháček a ředitel institutu Veselin Vačkov. Jejich hlavním cílem je – i s ohledem na podzimní komunální volby – vytvořit prostor pro nepředpojatou debatu směřující ke kompetentnějšímu řízení metropole.
Zahrnovat bude vedle průzkumů veřejného mínění i dokumenty ke konkrétním problémům, návrhy na praktická řešení pro politické subjekty či podcasty.
„Urbanismus a rozvoj Prahy patří od založení Strategeo Institut k našim klíčovým tématům. Chceme kultivovat veřejnou debatu o budoucnosti metropole a přicházet s konkrétními, racionálními podněty pro efektní plánování a řízení města,“ říká k záměrům iniciativy prezident Strategea Macháček.
|
Kdo povede Prahu? ODS může obhájit, ANO čeká na jméno od Babiše, míní experti
Jako výchozí parametry pro Pražskou agendu poslouží data z online dotazníku 500+ Pražanů zastoupených napříč sociodemografickými skupinami jako je věk, pohlaví, vzdělání a příslušnost obyvatel k městské části.
„Výzkum budeme pravidelně realizovat jednou měsíčně. Vždy tam bude obecnější část, kde budeme mít časový trend a srovnání v čase pro obecnější otázky, a pak část s více detaily pro téma, které budeme aktuálně prezentovat,“ říká Jan Burianec, zástupce výzkumu agentury STEM/MARK.
Palčivá témata? Doprava, bydlení i bezdomovci
Z aktuálních průzkumů agentury vyplývá, že obyvatele Prahy v současné době nejvíce trápí téma dopravy, s ním spojené parkování, dostupnost bydlení a nárůst počtu bezdomovců a nepřizpůsobivých.
|
Na dostupné bydlení má Praha přes půl miliardy, radnice však z fondu nečerpají
„Naším cílem je uspořádat alespoň jednu debatu měsíčně a propojovat domácí i zahraniční experty se zástupci státní správy, byznysu, akademie a médií,“ dodává ředitel Vačkov.
První setkání uspořádá institut 10. února od 9 hodin v budově České tiskové kanceláře (ČTK). Tématem debaty bude metropolitní plán hlavního města. Z pozice odborníků k němu budou přizváni Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje a Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).