Co pálí metropoli? Debatu i návrhy řešení přinese nová iniciativa Pražská agenda

  16:32
Nezávislý think tank Strategeo Institute spouští novou iniciativu s názvem Pražská agenda. Zabývat se bude každodenními palčivými tématy Pražanů, návrhy na zlepšení a zajištění kvalitnější budoucnosti hlavního města. Obsahem živé platformy budou debaty s odborníky, zástupci hlavního města a prezentace aktuálních dat z průzkumu veřejného mínění.
Tisková konference z představení živé platformy Pražská agenda. (27. ledna 2026)

Tisková konference z představení živé platformy Pražská agenda. (27. ledna 2026) | foto: Strategeo Institute

Průzkumy pro institut v úzké spolupráci zajišťuje agentura STEM/MARK.

Za iniciativou stojí prezident a zakladatel Strategeo Institute Jan Macháček a ředitel institutu Veselin Vačkov. Jejich hlavním cílem je – i s ohledem na podzimní komunální volby – vytvořit prostor pro nepředpojatou debatu směřující ke kompetentnějšímu řízení metropole.

Zahrnovat bude vedle průzkumů veřejného mínění i dokumenty ke konkrétním problémům, návrhy na praktická řešení pro politické subjekty či podcasty.

„Urbanismus a rozvoj Prahy patří od založení Strategeo Institut k našim klíčovým tématům. Chceme kultivovat veřejnou debatu o budoucnosti metropole a přicházet s konkrétními, racionálními podněty pro efektní plánování a řízení města,“ říká k záměrům iniciativy prezident Strategea Macháček.

Jako výchozí parametry pro Pražskou agendu poslouží data z online dotazníku 500+ Pražanů zastoupených napříč sociodemografickými skupinami jako je věk, pohlaví, vzdělání a příslušnost obyvatel k městské části.

„Výzkum budeme pravidelně realizovat jednou měsíčně. Vždy tam bude obecnější část, kde budeme mít časový trend a srovnání v čase pro obecnější otázky, a pak část s více detaily pro téma, které budeme aktuálně prezentovat,“ říká Jan Burianec, zástupce výzkumu agentury STEM/MARK.

Palčivá témata? Doprava, bydlení i bezdomovci

Z aktuálních průzkumů agentury vyplývá, že obyvatele Prahy v současné době nejvíce trápí téma dopravy, s ním spojené parkování, dostupnost bydlení a nárůst počtu bezdomovců a nepřizpůsobivých.

„Naším cílem je uspořádat alespoň jednu debatu měsíčně a propojovat domácí i zahraniční experty se zástupci státní správy, byznysu, akademie a médií,“ dodává ředitel Vačkov.

První setkání uspořádá institut 10. února od 9 hodin v budově České tiskové kanceláře (ČTK). Tématem debaty bude metropolitní plán hlavního města. Z pozice odborníků k němu budou přizváni Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje a Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

