Kamionu vzplanul návěs, likvidace požáru zkomplikovala dopravu na jihu Prahy

Podle hasičů hořel návěs kamionu. Web Dopravniinfo.cz uvedl, že k požáru došlo okolo půl desáté.
„Požár se podařilo lokalizovat,“ sdělili hasiči.
Nehoda se obešla bez zranění. Řidič návěs včas odstavil. „Od požáru návěsu chytlo i přilehlé křoví. Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění. Po dobu hašení jsme uzavřel provoz, nyní je průjezdný levý pruh,“ popsal mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
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