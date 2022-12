Strahovský tunel se dočká nové signalizace, opravy potrvají do ledna

„Strahovský tunel je již delší dobu připravován do celkové rekonstrukce. Na zlepšení jeho technických parametrů se průběžně pracuje celou řadu let. Zejména pak na zajištění předepsaných bezpečnostních standardů, které nyní v některých případech mohou odpovídat normám v době výstavby,“ uvedla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

TSK proto nechala například v roce 2017 upravit požární větrání nebo na jaře 2018 takzvané provozní větrání.

V neděli 27. listopadu večer začala plánovaná první etapa modernizace systému automatické detekce požáru pomocí teplotně citlivého kabelu. Umístěn bude na stropech a po celé délce tunelů.

V obou tunelových troubách bude dosahovat délky kolem 4,6 kilometru. Při vzniku požáru jej toto zařízení automaticky detekuje a lokalizuje. Poté se spustí požární větrání a z tunelu budou vyklizena všechna auta.

Vzhledem k velké dopravní vytíženosti tunelu se práce konají v noci, kdy je tunel vždy od 23:00 do 05:00 uzavřen. V neděli započaté práce ve směru na Smíchov skončí ve čtvrtek 1. prosince. Další se uskuteční po nocích od 4. do 9. prosince a poslední od 8. do 13. ledna 2023. Provoz bude zachován obousměrně druhým tunelovým tubusem.

Ve směru ze Smíchova na Malovanku se tunel uzavře poprvé v nocích od 11. do 16. prosince, poté od 18. do 22. prosince a naposledy od 15. do 20. ledna 2023. Také v tomto případě se bude jezdit obousměrně v jednom tubusu.

Strahovský tunel je součástí městského okruhu, byl otevřen v roce 1997. Měří 2004 metrů, na severu na něj navazuje tunelový komplex Blanka a na jihu tunel Mrázovka. V roce 2002 byl hodnocen jako jeden z desítky nejbezpečnějších automobilových tunelů v Evropě.

O stavbě tunelu pod Strahovem začalo město uvažovat začátkem 70. let minulého století. Stavba byla zahájena v roce 1985, průzkumná štola se však začala razit již v roce 1979.

Po rozsáhlých demolicích v okolí Švédské ulice začal Metrostav razit tunel od jihu a zároveň i ze středu směrem k severu. Úplně proražen byl v roce 1991 a dostavěn a otevřen v roce 1997. Náklady byly téměř pět miliard korun a další miliardy stály související stavby umožňující napojení tunelu na komunikace.