Strahovský stadion je velké pražské trauma, které může spadnout samo

„Osud Stadionu je nejasný. Udržovat tohle monstrum, které pravděpodobně už nikdy nebude sloužit svému původnímu účelu, je extrémně náročné,“ říká historik architektury Zdeněk Lukeš.

Podle něj by se ze Stadionu mohly zachovat alespoň cihlové partie jako takový hezký fragment z původního sletového areálu. Historik míní, že cihlová část je právě tím nejhezčím, co z budovy zbylo.



Stadion Strahov vznikl už poté, co se sem v polovině 20. let přestěhoval sletový stadion z Letenské pláně. Byl to původně jen dřevěný stánek.

Následně vznikl na návrh architektů Karla Koppa a Ferdinanda Balcárka nový, tzv. Masarykův státní stadion - ten byl dokončen před oním slavným sokolským sletem v roce 1938. První spartakiádu Stadion hostil v roce 1955. V 70. letech k budově přibyla ještě masivní přístavba.

V roce 1990 se zde konal jeden z největších koncertů rockové skupiny Rolling Stones. Po pádu komunismu už se však jinak nenašlo pro stavbu obřích rozměrů využití. Po roce 2000 vzniklo na místě několik fotbalových hřišť. Po vyřešení složitých majetkových vztahů připadl stadion Praze.

Kam bude jeho osud, zatím nikdo zcela jistě neví. Buď se sám zhroutí a pohřbí vzpomínky spartakiádních cvičenců, nebo ještě nalezne své využití. Jeden z posledních návrhů koketuje s myšlenkou umístit do jeho útrob muzeum totality.