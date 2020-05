Muzeum paměti XX. století bude na strahovském stadionu, plánuje Praha

Muzeum paměti XX. století se bude věnovat především totalitním režimům. Založeno bylo loni v listopadu a zatím čeká na vhodné místo pro své sídlo.

„Stadion sám o sobě je vlastně takovým muzeem 20. století se vším pozitivním i negativním, co ho provázelo. A je na místě otázka, jestli to právě proto není to nejvhodnější místo pro novou instituci,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).

Na konkrétní náplni muzea bude pracovat kolegium nezávislých odborníků z řad historiků a další spolky, které se tématu dějin 20. století věnují. Instituce by měla vytvářet sbírky, pořádat výstavy, vzdělávací akce a zaznamenávat vzpomínky pamětníků. Pokud se Praha definitivně rozhodne muzeum umístit do stadionu na Strahově, vzejde jeho podoba z architektonické soutěže.

Podle radní Hany Kordové Marvanové (Spojené síly pro Prahu / STAN) by mohl vedle muzea fungovat i Institut paměti národa, o jehož umístění do jižního křídla stadionu projevila zájem organizace Post Bellum.

„Stadion by tak dostal charakter místa, kam se lidé budou chodit seznamovat s naší novodobou historií,“ říká Kordová Marvanová s tím, že do poloviny roku by o záměru mohlo hlasovat zastupitelstvo, pokud ho doporučí příslušná komise, která umístění muzea řeší.

Podle představ vedení města by expozice o historii 20. století zaplnily kompletní severní stranu stadionu, případně i část strany východní. Návštěvníci by procházeli po tribunách a ochozech a část expozic by byla ve vnitřních prostorách pod tribunami.

„Máme tu nekonečné prostorové možnosti. Tribuny mají památkovou ochranu, ale nejsou v dobrém stavu, takže město do nich bude muset investovat tak jako tak, pokud nechceme, aby nám stadion pomalu padal. Proto je vhodné dělat opravu už cíleně s tím, že zde vzniká instituce, která bude mít využití,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).

Podle něj vyjdou opravy stadionu podle hrubého odhadu na 1,2 miliardy korun.

Fotbalisty muzeum nevyautuje

Město počítá s tím, že budou nadále fungovat i sportoviště, která jsou na původní ploše stadionu, a také kanceláře různých sportovních svazů v jeho západní části. Plochu stadionu má nyní pronajatou fotbalová Sparta, která tam provozuje sedm tréninkových hřišť a jedno hřiště na minifotbal.

„Řešíme se Spartou také to, že by odkoupila od Fotbalové asociace sousední stadion Evžena Rošického a vznikl by tam český národní fotbalový stadion a zároveň nový stadion Sparty,“ dodává Chabr.

Hledání vhodného místa pro chystané muzeum začalo už v polovině loňského roku. Jedním z diskutovaných míst byl například bývalý Stalinův památník na Letné. Nakonec se politici shodli na tom, že by muzeum místu spíše uškodilo. Pro velké počty návštěvníků by se totiž musela upravovat například statika památníku, kdežto stadion na Strahově byl od začátku dimenzován pro tisíce lidí.

„Navíc by na Letné byl problém s dopravní obslužností. U stadionu je oproti tomu odstavné parkoviště autobusů, kam mohou přijíždět třeba školní zájezdy. A zároveň je připraveno prodloužení tramvajové trati a do čtyř let by přímo ke stadionu mohla vést tramvaj,“ dodává Chabr.

Inspirace z Norimberku

Možnost umístit muzeum do tribun stadionu vítá i historik Petr Blažek, který je členem správní rady Muzea paměti XX. století.

„Podobné muzeum je v Norimberku, kde je dokumentační centrum věnované sjezdům NSDAP za třetí říše. To vzniklo na podobném místě, jako je strahovský stadion, vybudovalo si velké renomé a jako inspirace je velmi zajímavé,“ říká Blažek. Podle něj je důležité to, že by nové muzeum bylo v objektu, který je významně spjat s dějinami 20. století.

„V květnu 1945 byl na stadionu například internační tábor pro Němce a děly se tam hrozné věci. Také se tam ovšem konaly důležité události po roce 1989, včetně koncertu Rolling Stones, který byl takovým symbolem nové doby,“ popisuje historik.

Zároveň však dodává, že takový projekt znamená práci na několik let a muzeum proto potřebuje dočasné sídlo. Tím by mohl být Dům pážat na Hradčanech, který je také v majetku města.

„Pokud polovina středoškoláků neví, co se stalo 21. srpna 1968, je nezbytné, aby v Praze vzniklo takovéto muzeum co nejdříve. Dům pážat by byl vhodným dočasným místem, pokud by budování stálého sídla trvalo déle,“ dodává předseda Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09) s tím, že muzeum alespoň v dočasné variantě hodlá současná koalice otevřít do konce volebního období.