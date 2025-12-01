Malý stadion na Strahově čeká přestavba, hala na Výstavišti získá nový led

Praha zrekonstruuje Malý atletický stadion Strahov, schválili v pondělí radní. Součástí přestavby bude mimo jiné nový atletický ovál s šestnácti dráhami či nový trávník. Stadion bude sloužit pro tréninky i pořádání národních a mezinárodních soutěží. Jeho dokončení se plánuje v roce 2027. Radní dále schválili i rekonstrukci sportovní haly Fortuna na pražském Výstavišti za 35,5 milionu korun bez DPH.
Až dosud byla majetková práva na Strahově rozdrobena mezi všechny tři aktéry...

Až dosud byla majetková práva na Strahově rozdrobena mezi všechny tři aktéry dohody, tedy město, Českou unii sportu a Fotbalovou asociaci České republiky. Teď se kopec nad Prahou dělí na dvě jasně vymezené zóny. | foto:  Dan Materna, MAFRA

Pohled na zaoblenou holešovickou halu zvenku, v pozadí stojí moderní Trojský...
NÁVŠTĚVA ZE STÁTŮ. Led v hale si vyzkoušeli také hokejisté Bostonu, kteří se...
Své zápasy v první lize hráli na Strahově také střížkovští Bohemians, zájem...
Radní v pondělí schválili vypsání veřejné zakázky na modernizaci stadionu v hodnotě 49,3 milionu korun bez DPH. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav areálu.

Rekonstrukce Malého atletického stadionu na Strahově je podle magistrátu nezbytná. Stávající povrchy a sektory pro technické disciplíny jsou ve špatném stavu a neumožňují kvalitní tréninky ani pořádání závodů.

Místo chrtího závodiště bude atletický stadion. Praha přemění areál v Motole

„Současný přírodní travnatý povrch je vzhledem ke svému stáří již ve velmi špatném technickém stavu. Na mnoha místech vykazuje lokální nerovnosti. Tento stav neumožňuje kvalitní užívání a brání pořádání soutěží a závodů,“ píše se ve schváleném dokumentu,

Nově zde vznikne čtyřistametrový atletický ovál se 16 dráhami, nový travnatý povrch s automatickým zavlažovacím systémem, sektory pro skoky, hody a vrh koulí a nové umělé osvětlení.

Rekonstrukce zahrnuje všechny práce potřebné k tomu, aby stadion splňoval mezinárodní standardy World Athletics pro pořádání mezinárodních soutěží, řekl radní Antonín Klecanda (STAN).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje jak samotnou realizaci stavebních prací, tak zpracování projektové dokumentace. Činí 49,3 milionu korun bez DPH. S rekonstrukcí by dělníci mohli být hotovi v roce 2027.

Fanoušci chtějí stadion za Lužánkami protlačit politicky. Chystají se do voleb

Současně radní schválili také rekonstrukci ledové plochy ve Sportovní hale Fortuna v Praze 7. Předpokládaná hodnota zakázky je 35,5 milionu korun bez DPH. Rekonstrukce zahrnuje výměnu ledové plochy a profesionálních hokejových mantinelů.

Práce budou zahájeny nejdříve v květnu 2026, po ukončení hlavní hokejové sezony. Rekonstrukce má zajistit bezpečné a kvalitní podmínky pro tréninky a soutěže.

Do pražských ulic vyjely vánoční tramvaje a autobusy

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky

Interiér ohromí takzvaně na první dobrou především kombinací nevšedních...

Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...

Vřava v pražské SPD. Volba předsedy se zvrtla v hádku, mluví se o falšování hlasů

Josef Nerušil

V pražské organizaci SPD to vře. Podle předsedy klubu zastupitelů SPD na Praze 10 Petra Kopeckého při čtvrteční volbě šéfa buňky hnutí v hlavním městě došlo k falšování hlasů. Nejvíce jich získal...

Srážka kamionu a nákladního auta na Spořilově, jeden z řidičů skončil v nemocnici

Na pražském Spořilově se srazila dvě nákladní auta a dodávka (1. prosinec 2025)

Na pražském Spořilově se dnes odpoledne srazily kamion a nákladní auto, nehoda zkomplikovala dopravu v okolí. Jednoho z řidičů hasiči museli vyprostit a se zraněním skončil v nemocnici.

1. prosince 2025  15:40

Ukradené kabely a svíticí zvířátka v řece. Vandalové zničili vánoční stezku

Vandalové v Nymburce zničili adventní výzdobu. (30. listopadu 2025)

Advent sotva začal a v Nymburce už někdo zničil část sváteční výzdoby. Světelná zvířátka, která město instalovalo na místním Ostrově coby součást vánoční procházkové trasy, přišla o kabely. Některá z...

1. prosince 2025  15:11

Místo chrtího závodiště bude atletický stadion. Praha přemění areál v Motole

Víceúčelový sportovní areál Greyhound Park pro chrtí dostihy se otevřel

Praha se chystá přestavit bývalé chrtí závodiště v Motole v Praze 5 na nový atletický stadion. Radní schválili vypsání veřejné zakázky v hodnotě 97,7 milionu korun včetně DPH. Přeměna areálu by pak...

1. prosince 2025  13:28

Nutit spát ano, posílat na hanbu ne. Učitel nemá jen trestat, tvrdí experti

Premium
ilustrační snímek

Když dítě v minulosti ve škole či školce zlobilo, postálo si chvíli v koutě. Dříve se nad tím nikdo nepozastavil, v 21. století je tomu naopak.

1. prosince 2025

Pražskou zoo dočasně povede náměstek Machek. Volba nového ředitele bude v únoru

Pražská zoologická zahrada slavnostně zahájila 94. sezónu. (29. března 2025)

Pražští radní pověřili vedením zoologické zahrady dosavadního náměstka Miroslava Machka. Zahradu povede od pondělí do jmenování nového ředitele, který vzejde z výběrového řízení. K definitivní volbě...

1. prosince 2025  12:17

Při hádce tří mužů v Modřanech došlo i na útok nožem. Po podezřelém policie pátrá

Policisté zasahovali ve Vojtově ulici v pražských Modřanech, kde přerostla...

Pražští policisté v pondělí ráno zasahovali ve Vojtově ulici v Modřanech. Slovní rozepře mezi třemi muži zde totiž přerostla v útok nožem. Jednoho zraněného museli záchranáři převézt do nemocnice, po...

1. prosince 2025  9:46,  aktualizováno  10:02

Narovnaná koryta potoků se vrací do své původní přírodní podoby

Další dvě koryta toků obnovily v Moravskoslezském kraji Lesy České republiky v...

Uměle napřímená koryta potoků se vracejí do své původní přírodní podoby. Takových projektů v Moravskoslezském kraji je zatím jen málo, častou překážkou jsou například potíže se získáváním souhlasů...

1. prosince 2025  6:35

Snad to byl poslední výpadek. To bylo neakceptovatelné, říká kapitán Sparty

Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.

Po ostudné porážce s Pardubicemi (2:4) se Lukáš Haraslín, kapitán sparťanských fotbalistů, vydal s omluvou pod kotel radikálních fanoušků. „Po takovém zápase mají právo být naštvaní. Co jsme...

30. listopadu 2025  22:23

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

30. listopadu 2025  20:27,  aktualizováno  20:35

