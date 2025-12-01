Radní v pondělí schválili vypsání veřejné zakázky na modernizaci stadionu v hodnotě 49,3 milionu korun bez DPH. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav areálu.
Rekonstrukce Malého atletického stadionu na Strahově je podle magistrátu nezbytná. Stávající povrchy a sektory pro technické disciplíny jsou ve špatném stavu a neumožňují kvalitní tréninky ani pořádání závodů.
„Současný přírodní travnatý povrch je vzhledem ke svému stáří již ve velmi špatném technickém stavu. Na mnoha místech vykazuje lokální nerovnosti. Tento stav neumožňuje kvalitní užívání a brání pořádání soutěží a závodů,“ píše se ve schváleném dokumentu,
Nově zde vznikne čtyřistametrový atletický ovál se 16 dráhami, nový travnatý povrch s automatickým zavlažovacím systémem, sektory pro skoky, hody a vrh koulí a nové umělé osvětlení.
Rekonstrukce zahrnuje všechny práce potřebné k tomu, aby stadion splňoval mezinárodní standardy World Athletics pro pořádání mezinárodních soutěží, řekl radní Antonín Klecanda (STAN).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje jak samotnou realizaci stavebních prací, tak zpracování projektové dokumentace. Činí 49,3 milionu korun bez DPH. S rekonstrukcí by dělníci mohli být hotovi v roce 2027.
Současně radní schválili také rekonstrukci ledové plochy ve Sportovní hale Fortuna v Praze 7. Předpokládaná hodnota zakázky je 35,5 milionu korun bez DPH. Rekonstrukce zahrnuje výměnu ledové plochy a profesionálních hokejových mantinelů.
Práce budou zahájeny nejdříve v květnu 2026, po ukončení hlavní hokejové sezony. Rekonstrukce má zajistit bezpečné a kvalitní podmínky pro tréninky a soutěže.