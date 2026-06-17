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Nejvyšší české stavbě hrozí odstřel. Místní proti bourání vysílačů protestují

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  10:49
Dva stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu představují s výškou 355 metrů nejvyšší stavbu v Česku. Přechodem na digitální vysílání ale ztratily využití. Obvodní báňský úřad pro Prahu a Středočeský kraj tak zahájil správní řízení na povolení trhacích prací pro odstřel obou stožárů. Místní proti demolici monumentální stavby dlouhodobě protestují.
Liblice nechtějí přijít o vysílač, k záchraně nejvyšší české stavby bude petice.

Liblice nechtějí přijít o vysílač, k záchraně nejvyšší české stavby bude petice. | foto: Profimedia.cz

Liblice
Liblice
Liblice
Liblice
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Spolek přátel Liblic oslovil za vlády Petra Fialy ministerstva kultury a vnitra s nabídkou využít oba vysílače.

„Bohužel jsme dostali zamítavé reakce od obou institucí. Teď měla zájem armáda, ale pouze o budovy dole, kde jsou kanceláře a sály,“ popsala iDNES.cz členka spolku Irena Kuklová.

Je to symbol domova, brání Liblice stožáry vysílače, nejvyšší stavbu Česka

Mluvčí Českých Radiokomunikací (CRA) Anna Tůmová uvedla, že o demolici zatím rozhodnuto není, zároveň Radiokomunikace dál jednají s úřady a ministerstvy o dalším využití.

„Chceme mít jistotu, že ve chvíli, kdy bychom se nedohodli s nikým, tak budeme připraveni na to podniknout kroky, které budou nutné,“ řekla Tůmová.

Do konce letošního roku podle ní uplyne lhůta, ve které má majitel provést větší údržbu, zejména nákladnou výměnu kotvicích lan. „Naším cílem není nechat to zdemolovat, ovšem jako řádný hospodář nemůžeme mít v majetku něco, co není v provozu,“ dodala.

Obyvatelé Liblic a okolí mají ke stavbě osobní vztah. „Jsem z generace, jejíž rodiče v areálu pracovali. Jako malá jsem chodila do areálu za maminkou. Jako investiční technik se dokonce podívala v roce 1982 nahoru. Je to smutné. Tápeme a už nevíme, koho oslovit. Lidé jsou zároveň skeptičtější,“ vylíčila Irena Kuklová.

Povolení k odstranění stavby od stavebního úřadu mají Radiokomunikace od loňského dubna. Obvodní báňský úřad nařídil ústní jednání ve správním řízení k povolení trhacích prací na konec června.

„Věc bude oznámena veřejnou vyhláškou a při dodržení správního řádu a obvyklých lhůt, pokud nebudou v řízení žádné komplikace, lze očekávat vydání prvoinstančního rozhodnutí koncem léta,“ uvedl mluvčí Českého báňského úřadu Jiří Fröhlich.

Ředitel právního a regulačního úseku CRA Marcel Procházka loni v listopadu řekl, že CRA jednaly o budoucnosti vysílače s několika ministerstvy a úřady a na základě diskusí připravily dvě konkrétní řešení pro zachování vysílače jako infrastruktury pro krizovou komunikaci. Jednání měla podle jeho tehdejšího vyjádření pokračovat po dokončení změn ve vedení jednotlivých ministerstev.

Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976 jižně od Liblic. Šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač v pásmu středních vln v Česku, pokrýval i oblasti mimo střední Čechy. Povinnost zajistit analogové středovlnné rozhlasové vysílání skončila v Česku na konci roku 2021.

Vlastník proto v roce 2022 řešil další osud stavby. Bez využití byl tehdy vysílač téměř dva roky, od října 2023 do konce loňského března z něj na střední vlně vysílalo Country Radio.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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