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Stodůlky otevřely podnik podle návrhu sochaře Černého, víno vám nalije robotická ruka

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  15:32aktualizováno  15:57
Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem...

Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem Černým. Vinárna se po několikaleté pauze znovuotevřela díky spolupráci firmy Trigema a studentů Smíchovské střední, kteří robota naprogramovali. (20. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem...
Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem...
Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem...
Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem...
12 fotografií
Na pražských Stodůlkách byla po několikaleté pauze znovuotevřena roboticky obsluhovaná vinárna Cyberdog. V restauraci postavené podle návrhu sochaře Davida Černého si lze objednat z mobilního telefonu, víno vám však nalije a přiveze robotická ruka.

Objekt spojuje zejména tři koncepty. „Gastronomie, v podání studentů. Umění, v podání Davida Černého. Technologie, v podání robotické ruky Kuka,“ uvádí oficiální stránky vinárny.

Samotný servis technologií i kuchyně v technologicko-edukačním centru jsou v režii studentů Smíchovské střední školy.

Centrum bylo postaveno z nových materiálů a technologií a skládá se z robotického pracoviště s vozíkovou dráhou, po které se návštěvníkům dopravují jejich objednávky.

Součástí je také projekce technologických inovací, kterou lze spatřit i z vnějšku budovy díky speciální fóliové úpravě skla.

Samotný název budovy je odvozen z vlastní podoby, která má připomínat sedícího psa. Podle autorů projektu se jedná o první místo v Evropě, kde vám robot připraví nápoj.

Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem Černým. Vinárna se po několikaleté pauze znovuotevřela díky spolupráci firmy Trigema a studentů Smíchovské střední, kteří robota naprogramovali. (20. října 2026)
Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem Černým. Vinárna se po několikaleté pauze znovuotevřela díky spolupráci firmy Trigema a studentů Smíchovské střední, kteří robota naprogramovali. (20. října 2026)
Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem Černým. Vinárna se po několikaleté pauze znovuotevřela díky spolupráci firmy Trigema a studentů Smíchovské střední, kteří robota naprogramovali. (20. října 2026)
Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem Černým. Vinárna se po několikaleté pauze znovuotevřela díky spolupráci firmy Trigema a studentů Smíchovské střední, kteří robota naprogramovali. (20. října 2026)
12 fotografií

Vinárna byla posledních šest let zavřená. Na její obnově se v posledních tří měsících intenzivně podíleli studenti Smíchovské střední školy. Do příprav se zapojilo zhruba 10 studentů, ti se podíleli jak na technických přípravách a rekonstrukci prostor, tak na nastavení robotické ruky, tvorbu nového webu, objednávkového systému, grafiky a PR.

Vinárna bude fungovat především v odpoledních a večerních hodinách, přes den bude prostor sloužit jako educentrum pro studenty základních škol a seniory. Budou se zde konat přednášky, školení, workshopy a třeba i akce jako hodinový ajťák pro seniory. Do budoucna plánujeme v tomto konceptu propojení reálného provozu a výuky pokračovat a podobné projekty dál rozvíjet.

„Moje práce zahrnovala jak opravy samotného prostoru vinárny, tak jednotlivých mechanických částí robotického systému a řešení nejrůznějších technických problémů. Největší výzvou pro mě bylo zajistit, aby celý systém fungoval spolehlivě a všechny jeho části správně spolupracovaly,“ komentuje student IT Antonín, který se plánuje na rozvoji a údržbě projektu podílet i nadále.

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