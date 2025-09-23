Ze stejného místa v potoce hasiči lovili letos už třetí auto, policisté mají teorii

  11:01
Náhoda, nebo je za tím něco více? Taková otázka mohla napadnout některého z hasičů, kteří v úterý ráno vyprošťovali osobní auto ze Štítarského potoka u Městce Králové na Nymbursku. Tento rok totiž ze stejného místa takto lovili už třetí vozidlo. Oficiálně nehody nic nespojuje, policisté však mají teorii, proč k nim může docházet.
Hasiči lovili auto ze Štítarského potoka u Městce Králové na Nymbursku, tento rok už potřetí. | foto: HZS Středočeského kraje

Oznámení o autě v potoce přijali hasiči krátce po 5:30. „Řidiče ve tmě oslnilo protijedoucí vozidlo. Proto strhl řízení a skončil v potoce,“ popsala pro iDNES.cz příčinu aktuálního incidentu policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Hasiči lovili auto ze Štítarského potoka u Městce Králové na Nymbursku, tento rok už potřetí.

Hasiči potvrdili, že tento rok se jedná už o třetí záchranu na tomto místě. „K první nehodě došlo 10. června, k další pak jednotky vyjížděly 8. července,“ upřesnila mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

Ani s přihlédnutím k podobným okolnostem však podle policistů nelze nehody spojovat. „Problém pravděpodobně spočívá v tom, že potok leží jen kousek od silnice. Pak zřejmě stačí málo, když řidič částečně sjede mimo komunikaci,“ naznačila možné vysvětlení Schneeweissová.

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

