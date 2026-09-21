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Štěstí, že nic nejelo. Těžkopádný přechod seniorů přes koleje zachytilo video

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  15:56
Tihle měli jen štěstí. Tak Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Ropid hodnotí hazard dvou seniorů, kteří si ve Strančicích v okrese Praha-východ krátili cestu přes kolejiště. Video, které zachytilo těžkopádný pohyb dvojice, koluje na sociálních sítích a je doprovázeno hudbou z oblíbeného animovaného seriálu.

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Video sdílel účet Barbora Mercury na síti X. „Já bych si reálně stihla uvařit a vypít espreso, než ti důchodci přelezli ty koleje,“ komentuje přesun dvou seniorů, kteří těžkopádně překonávají několik párů kolejí.

Senior (či seniorka) v modré bundě a kabelou přes rameno se opírá o trekové hole, zatímco seniorka za ním chvíli před sebou, chvíli za sebou táhne tašku na kolečkách, podle dynamiky pohybu zřejmě těžkou.

Sekvenci doplňuje hudba ze seriálu A je to! Nakonec to vypadá, že se oběma aktérům podaří nástrahy širokého kolejiště zvládnout bez úhony, žádný vlak za celou dobu neprojel.

Kolejiště je podle jednoho z diskutujících ve Strančicích. „Rychlíky tam mají mým laickým odhadem dobře přes kilo. Kdyby se v tý zatáčce objevil, tak je za tři vteřiny hotovo,“ píše.

Ropid video přesdílel a doprovodil jej svým komentářem. „Obecná představa je, že srážka s osobou v kolejišti = sebevražda, ale reálně to tak mnohdy není. Lidé kolem kolejí obecně ztrácí ostražitost. Těžko říct proč,“ přidává svůj komentář.

Hazard na kolejích. Skupina přecházela těsně před přijíždějícím vlakem, dítě upadlo

Dodává, že podobné situace končívají často špatně. „Překvapivě rychle. Tihle měli jen štěstí. Mnozí (mladí included) ho nemají,“ komentuje.

Před časem se na internetu objevilo jiné video ze Zadní Třebaně na Berounsku. Na něm mimo oficiální podchod přebíhá koleje skupina dospělých a dětí se psem.

Hazard na kolejích. Skupina přecházela těsně před přijíždějícím vlakem, dítě upadlo

První koleje přejdou bez problémů, ve druhé polovině ale začíná drama. Skupina nejspíš vidí přijíždějící vlak, a tak zrychlí. Jenže jedno z dětí upadne. Dospělý se otáčí a pomáhá mu na nohy, všichni rychle přeskočí poslední koleje a v tu chvílí se přiřítí vlak.

Přecházení kolejí mimo místa k tomu určená je přitom velmi nebezpečné. Vlak jedoucí vysokou rychlostí potřebuje k zastavení dlouhou vzdálenost a strojvedoucí nemusí mít možnost střetu zabránit.

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