Ve Štěrboholech vykradli trezor. Pro milion si pachatelé dojeli na koloběžkách

Autor:
  15:53
V pražských Štěrboholech se za bílého dne vloupali dva muži do směnárny v obchodním centru a odcizili z trezoru velkou finanční hotovost. Kriminalisté teď prosí veřejnost o pomoc při pátrání.

Policie ve středu 20. května dostala oznámení, že zhruba v půl osmé ráno vnikli neznámí pachatelé do směnárny. Ukradli z ní hotovost přes milion korun.

Policisté zjistili, že pachatelé přijeli k obchodnímu centru na elektrokoloběžkách. Ty nechali zaparkované před centrem a přes prodejnu se zbožím pro kutily došli až ke směnárně, kde překonali vstupní dveře a vkradli se až k trezoru. S odcizenou hotovostí pak stejným způsobem odjeli ve směru na Dubeč.

„Kriminalisté zjistili, že několik dní před samotným skutkem si prostor provozovny přišel obhlédnout dosud neznámý muž, který si s největší pravděpodobností zmapoval provozovnu a fungování všech zaměstnanců,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Díky kamerovým záznamům se podařilo i dohledat vozidlo, které před obchodem čekalo, až oba pachatelé odjedou. Dosud se však nepodařilo zjistit jeho další pohyb či registrační značku.

V souvislosti s celým případem prosí policie o pomoc veřejnost. V případě, že muže, nebo pachatele na koloběžkách někdo viděl, ať zavolá na linku 158.

Dále policie uvítá jakékoliv záběry z aut/domů z ranních hodin ve Štěrboholech, kde by mohli být podezřelý zachyceni.

„Muži odjeli od obchodního centra v 7:41 a kamera jejich pohyb zachytila v 7:45 v ulici nad Horizontem a další pohyb nyní kriminalisté zjišťují,“ dodala policejní mluvčí.

Pachatelům teď za trestný čin krádež vloupáním hrozí až osmileté vězení.

Ve Štěrboholech vykradli trezor. Pro milion si pachatelé dojeli na koloběžkách

