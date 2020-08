Svezl jsem Dylana, McCartneyho i Rolling Stones, říká kapitán z Vltavy

Ve Vltavě se koupete skoro každý den. To je tak čistá?

Vltava má kvalitu pstruhové vody. Bioindikátorem jsou některé zelené řasy. Můžeme je dobře vidět při chůzi po koruně jezů, což v minulosti nebylo zas tak obvyklé. Je to rostlina, jež ve znečištěné vodě neroste tak ráda. Stejně tak o čistotě vody vypovídá i to, že ve Vltavě žije rak říční a mnohé druhy měkkýšů. Zajímavou kapitolou je pak návrat bobra, který byl z loveckých důvodů téměř vyhuben. Do našich řek se vrátil až nedávno, po několika stech letech. Prověřovali jsme, odkud přišla populace, jež si v Praze postavila nádherný hrad na Veslařském ostrově a odchovala tam už několik generací potomků. A zjistili jsme, že pocházejí z Ingolstadtu. To znamená, že bobři k nám migrovali přes Šumavu do Plzně, odtud se dostali do Berounky a rok od roku se přibližovali k Praze. V centru se ale neusadili. Další bobří hrad je v Troji. Tito bobři se šířili i ze severního Německa a dostali se až do Libčic nad Vltavou.