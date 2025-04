Vědí, že nohy umí rozkmitat zatraceně rychle. A že když se rozjede, je tuze náročné ho chytit. I tak dostává Jakub Flek v sérii extraligového play off proti Spartě spoustu prostoru, v každém zápase...

V prostorné a světlé místnosti nově zrekonstruovaného dispečinku pražské Zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Korunní ulici to hučí jako ve včelíně. Každý z operátorů právě hovoří s někým, kdo na...

Nymburk začal boj o Final Four porážkou, za Galatasaray zazářil 33 body Cummings

Nymburku nevyšel ve vyprodané pražské Královce vstup do boje o Final Four basketbalové Ligy mistrů, na Galatasaray Istanbul nestačili čeští mistři 80:106. Hosty táhl americký střelec Will Cummings,...