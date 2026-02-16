Akce Štěchovice. Američané se zmocnili pěti tun nacistických dokumentů

Jan Bohata
  15:26
Bájné nacistické poklady zakopané ve štolách v lesním masivu u Štěchovic se staly pověstnými. Američané odsud v únoru před 80 lety odvezli desítky beden s tzv. Frankovým archivem. Zátah na úkryty z nacistické éry ale podle méně známých dokumentů z fondů Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu nekončil. Tajné služby v pátrání v kostelích, podzemí starých fabrik a dalších vytipovaných lokalitách pokračovaly do začátku 90. let.
Američané otevírají vstup do štoly s ukrytými dokumenty. Cestu jim ukázal...

Američané otevírají vstup do štoly s ukrytými dokumenty. Cestu jim ukázal zajatý esesák. Odkrývání štoly předcházel důkladný průzkum prostoru minohledačkou. | foto: VHÚ

Jantarová komnata prý byla vytvořena z více než čtyř tun jantaru. Na snímku...
V 90. letech do štoly přišel sudetoněmecký hledač pokladů Helmut Gaensel....
9 fotografií

Rozházené papíry z rozbitých beden, poletující v chladném zimním větru, válející se nezajištěné desítky kilogramů trhaviny TNT, náplň do plamenometů a pohozené protitankové miny. V tomhle stavu zanechali Američané prostor u Štěchovic 12. února 1946 poté, co z úkrytu vyjmuli 32 beden s přibližně pěti tunami dokumentů a vyvezli do Bavorska.

Český lovec nacistů. Špičkový právník řídil pátrání v Německu, líčili na něj stalinisti

Americká akce trvala přibližně 36 hodin. Rozkaz k uzávěře hranic a další opatření československých úřadů přišly beznadějně pozdě. V luxusním hotelu Alcron v centru Prahy Obranné zpravodajství (OBZ) slavilo aspoň jeden úspěch. Z postelí vojáci vytáhli kapitána Stephena M. Richardse, experta na trhaviny, a dva jeho seržanty a po menší strkanici je zatkli. K nájezdu do Štěchovic se přiznali.

„To byla pravda, ale jejich výslech byl úplně zbytečný, kapitán Richards měl v kapse od košile rozkaz od G-2 (zpravodajského odboru, pozn. red.) s popisem operace a jmény a hodnostmi členů týmu,“ uvedl historik Igor Lukeš ve studii o americké diplomacii v Praze.

Ožehavé dokumenty

Narušení suverenity ČSR akcí Štěchovice úžasně nabudilo komunistickou propagandu. Zvlášť, když se blížily parlamentní volby, stanovené na květen 1946. „Před aférou se komunisté omezovali na jízlivosti, pomluvy a ostré štulce, po ní spustili proti USA velmi nepříjemnou bubnovou palbu,“ shrnul Laurence Steinhardt, americký velvyslanec v Praze. Vše skončilo velkou omluvou.

Ve Frankfurtu nad Mohanem Američané za dohledu úředníků z Československa 27. února 1946 zabalili písemnosti na cestu zpět do Prahy. Některé zůstaly zřejmě netknuty, jiné asi experti G-2 zkopírovali. „Lze soudit, že sekce G-2 hledala pouze určitá témata, jako výzkum uranu anebo zbraňové systémy,“ uvádí archivní dokumenty.

Štěchovický poklad zalili nacisté krví. Dodnes je obestřen tajemstvím

Americký konvoj náklad 2. března 1946 dodal na Pražský hrad. Fondy shrnovaly písemnosti z archivu kanceláře státního ministra K. H. Franka či část archivu říšského protektora v Čechách a na Moravě z éry Konstantina von Neuratha a Reinharda Heydricha. „Prozkoumání archivu trvalo asi dva měsíce,“ uvedl policejní tajemník František Čmolík, jeden z vyšetřovatelů K. H. Franka.

K obávanému veliteli OBZ Bedřichu Reicinovi se Aféra Štěchovice vrátila na počátku 50. let, když sám spadl do drtičky politických procesů. Šlendrián z roku 1946 vyšetřovatelé označili jako úmysl. Reicina prý vedl strach z odhalení akt, jež ho usvědčí ze spolupráce s gestapem.

Mýtus Štěchovic žil dál, zpravodajské služby se sem vracely. Ještě v roce 1992 situaci monitorovala federální kontrarozvědka FBIS. Zátah na poklady třetí říše vstoupil do říše legend s pátrači Helmutem Gaenslem a Josefem Mužíkem.

Lovci tajemství

Rozkazem k pátraní v zámcích, hradech, dvorcích, dvorech, mlýnech, hospodách, osamělých budovách, nádražích i vagonech reagovalo Oddělení Z, politické zpravodajství ministerstva vnitra. V březnu 1946 nařídilo intenzivní pátraní po dědictví nacistů. Archivy popisují mj. Akci Rumburk. Jejího aktéra představoval mladý esesák Hugo Wallner, zatčený pro pokus sabotáže na podzim 1946. U Wallnera našli při prohlídce legitimaci zpravodajské složky britské armády.

Přežil vyvraždění ošetřovny v Osvětimi, ztratil rodinu. O utrpení ale nikdy nemluvil

„Němci na ústupu u Rumburka ukryli dva miliony dolarů, 20 tisíc švýcarských franků a několik beden zlata a šperků obětí tábora Terezín,“ vypověděl Wallner. Vězně, kteří pytle a bedny ukrývali, podle svědectví na jiném místě strážní zavraždili. Nešlo o jediný úkryt, jehož koordináty prý znal. Američanům tak již prozradil podobnou lokalitu u dolnorakouského Zistersdorfu.

Pražské ministerstvo národní bezpečnosti se k Akci Rumburk vrátilo na přelomu let 1951 a 52. V 60. a 80. letech různé složky ministerstva vnitra, včetně XIV. správy SNB proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti rozjely akce s krycími jmény EVROPA a ÚKRYTY. Během ní třeba v chrámu sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě pátrači hledali ukradené a ukryté židovské zlato.

V metropoli hledání zahrnulo například podzemí První pražské sladovny Marie Reiserové v Podbabě a další místa. Němci na ústupu měli také nechávat poblíž skrýší „spící agenty“. Z toho StB podezřívala legendárního N-44. Šlo o muže, který se náhle zjevil v polovině 50. let poblíž slovensko-polských hranic. Identitu „Karla Nováka“ se nepodařilo prolomit ani po jeho náhlé smrti v Kladně na podzim 1981.

