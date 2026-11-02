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Úterní stávky významně omezí dopravu v Praze. Do centra jen metrem, radí policie

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  14:12
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...

Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před Poslaneckou sněmovnou i přes noc. (24. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
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Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
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Více než deset ohlášených shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) se uskuteční v úterý na území hlavního města Prahy. Některá zahrnou i průvod přes centrum metropole až na Václavské náměstí, kde vyvrcholí hlavním programem. Policie varuje před komplikacemi v dopravě a řidičům aut doporučuje, aby se centru úplně vyhnuli.

Zásadní dopravní omezení nastanou kolem 14:00, jak informovala mluvčí pražské policie Eva Kropáčová v tiskové zprávě. Kromě statických shromáždění se v Praze bude konat i několik shromáždění s následným průvodem.

Jeden z hlavních průvodů odstartuje přibližně ve 14:10 u hlavní budovy ČT na Kavčích horách. Pracovníci České televize vyrazí přes ulice Na Pankráci, Štětkovu a Kongresovu. Dále budou pokračovat ulicí 5. května přes Nuselský most až do ulice Legerova. Od Národního muzea dorazí na spodní část Václavského náměstí.

Souběžně s tím je koordinován také pochod pracovníků ČRo. Tento průvod začne u hlavní budovy v Římské ulici na Vinohradech přibližně v 15:15. Podle policie se zaměstnanci Českého rozhlasu napojí k pochodu ČT v oblasti stanice metra I. P. Pavlova. Společně se sejdou ve spodní části Václavského náměstí v symbolických 16:36.

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Policie doporučila řidičům, aby autem do centra raději nejezdili. „Z důvodu bezpečnosti všech účastníků bude na plánované trase vždy na nezbytně dlouhou dobu omezen provoz vozidel a z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny řidiče, aby pokud je to jenom trochu možné, využili pro příjezd do centra metropole okolní komunikace a ideálně se tomuto místu vyhnuli,“ sdělila Kropáčová.

Nejvíce dotčena bude právě ulice 5. května, a to ve směru k Národnímu muzeu. Komplikace však nastanou také jeho okolí. „Při přesunu průvodu na Václavské náměstí dojde k omezení dopravy na nezbytně dlouhou dobu i na ulici Wilsonova před Národním muzeem, tedy v opačném směru jízdy,“ doplnila mluvčí.

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Také tramvajová doprava může být ovlivněna. „Z tohoto důvodu doporučujeme všem cestujícím, aby pro přesun centrem města využili prioritně metro, které by mělo fungovat bez omezení,“ doporučila Kropáčová. Dodala, že vliv mohou mít i drobnější shromáždění, která se budou přesouvat na Václavské náměstí.

„Pražští policisté budou v průběhu celého odpoledne dohlížet nejen na dopravu, ale i na veřejný pořádek a bezpečnost všech občanů a návštěvníků města,“ uzavřela.

Shromáždění kvůli změně financování ČT a ČRo proběhnou souběžně i v Brně a Ostravě, ale také v Liberci, Jihlavě, Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Zlíně, Ústí nad Labem nebo v Pardubicích. Brněnská akce začne v 16:36 na náměstí Svobody. Ostravské shromáždění bude následováno pochodem. Trasa povede od budovy televizního studia až na Jiráskovo náměstí, kde rovněž v 16:36 začne hlavní program.

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Předlohu, která počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet, poslali 24. října do druhého čtení ve Sněmovně poslanci vládní koalice. Opozice záměr označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vlnu nevole vzbudilo i samotné projednávání novely, které se protáhlo do brzkých sobotních hodin a poslanci hlasovali v 04:36.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost, protože zákon jim peníze od státu zaručí jako mandatorní, tedy povinný výdaj rozpočtu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení, které neznamená útok na demokracii nebo konec jejich nezávislosti.

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