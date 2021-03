Nový stavební zákon je na stole. Praha s ním nesouhlasí a požaduje úpravy

Co mění stavební zákon Nový stavební zákon má sloučit všechny stavební úřady do jediné státní organizace s několika pobočkami. Původní návrh z pera ministerstva pro místní rozvoj počítal s tím, že menší stavby (např. kůlny či plot na vlastním pozemku) budou i nadále povolovat stavební úřady měst a obcí. Aktuálně projednávaná verze navrhuje převedení veškeré stavební agendy pod stát.

Nový zákon by měl platit od 1. července 2023. Už od 1. ledna 2023 budou moci vznikat krajské pobočky a vláda začne vybírat jejich ředitele, kteří budou mít zhruba rok a půl času připravit vše na fungování podle nového zákona.