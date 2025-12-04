Začne přerod nákladového nádraží na Žižkově, Penta postaví prvních 280 bytů

  14:03
První část bytové výstavby, kterou plánuje společnost Penta Real Estate v severní části areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží, povolil stavební úřad Prahy 3. Vyplývá to z úřední desky radnice. V první fázi projektu vznikne ve čtyřech blocích 280 bytů spolu s prostory pro služby, obchody a zdravotnické zařízení. Na žižkovském brownfieldu vznikne čtvrť pro až 20 tisíc lidí.
Budova Nákladového nádraží Žižkov

Budova Nákladového nádraží Žižkov | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pozemky, kde plánuje stavět, koupila Penta nedávno od Českých drah za 731 milionů korun. Nacházejí se podél ulic Malešická a K Červenému dvoru a celkem tam mají stavbaři ve dvou fázích podle webu firmy postavit 554 bytů doplněných o obchody, služby, zdravotnické zařízení, zelený vnitroblok či místa pro odpočinek a sport.

První část výstavby, kterou zatím nepravomocně povolil stavební úřad, bude mít podle stavebního povolení hrubou podlažní plochu 29 375 metrů čtverečních. Firma vybuduje také 357 parkovacích stání, v projektu jich bude sedm set.

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Stavba prvních čtyř bloků má podle předpokladu společnost začít v prvním čtvrtletí příštího roku a být hotova v roce 2028. Proti stavebnímu povolení je možné se odvolat do 15 dnů od jeho oznámení, které úřad na úřední desku vyvěsil ve středu.

Pražští zastupitelé v dubnu schválili velkou změnu územního plánu, kterou město připravovalo téměř 17 let a která odblokovala výstavbu na většině areálu bývalého nákladového nádraží. Již před tím tam zahájila stavbu bytů firma Central Group, která vlastní pozemky, kde nebyla změna územního plánu potřeba. V areálu plánují stavět byty také společnosti Sekyra Group, Finep či My Park.

Budovu Nákladového nádraží Žižkov odkoupí město Praha. (13. prosince 2024)
Bývalé koleje Nákladového nádraží Žižkov chce Praha využít ke stavbě budoucí tramvajové trati. (13. prosince 2024)
Budovu Nákladového nádraží Žižkov odkoupí město Praha. (13. prosince 2024)
V budově bývalého Nákladového nádraží Žižkov má vyrůst i kulturní zázemí pro nově vznikající čtvrť. (13. prosince 2024)
Město také s developery dojednalo příspěvky na budování infrastruktury pro magistrát a Prahu 3 v celkové hodnotě kolem dvou miliard korun, které kromě peněz zahrnují budování školských zařízení či parků. Budoucí čtvrtí povede tramvaj, její stavbu plánuje dopravní podnik zahájit příští rok.

Samostatnou otázkou je rozsáhlá funkcionalistická nádražní budova, kterou Praha koncem loňského roku koupila od Českých drah za 1,43 miliardy korun. V budoucnu by v ní měla podle vyjádření zástupců města vzniknout přístavba se školou, byty, obchody či kulturní prostory. Budova byla postavena mezi lety 1934 a 1937 a původnímu účelu přestala sloužit v roce 2002.

Byty, obchody i park. Na pozemcích nákladového nádraží Žižkov vznikne nová čtvrť

Penta Real Estate je jedna z platforem středoevropské investiční skupiny Penta, která byla založená v roce 1994. Realitní divize Penty, která se zaměřuje zejména na segment kanceláří, bytů a maloobchod, má v současnosti více než 20 projektů v České republice a na Slovensku. V roce 2024 přesáhla hodnota aktiv Penta Real Estate 1,75 miliardy eur.

4. prosince 2025  14:14

4. prosince 2025  14:03

4. prosince 2025  7:15

