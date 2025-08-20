Už v příštím roce by například měla začít proměna vnitrobloku v sousedství Václavského náměstí. Developer Crestyl loni dokončil obnovu paláce Savarin a v příštím roce chce pokračovat druhou etapou, pro kterou minulý týden obdržel územní rozhodnutí. Projekt počítá s kompletní přestavbou vnitrobloku za palácem.
Středobodem areálu se stane historická budova jízdárny, kolem níž vznikne nové náměstí se zahradou, kavárnami a restauracemi. Do tohoto prostoru budou ústit pasáže, které Václavské náměstí propojí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Hotovo má být v roce 2029.
Těžké vozy musely na staveniště vjíždět v nočních a brzkých ranních hodinách.