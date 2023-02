Stavba tramvajové trati do Slivence začala, hotová by měla být v říjnu

Pražský dopravní podnik (DPP) zahájil stavbu prodloužení tramvajové trati z Holyně do Slivence. Hotová by měla být v říjnu. Asi půl kilometru dlouhý úsek naváže na trať ze zastávky Sídliště Barrandov do Holyně, tu podnik zprovoznil loni v dubnu.