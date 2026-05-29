VIDEO: Průlet nad stavbou Pražského okruhu. Tudy pojede až 80 tisíc aut denně

Autor:
  13:02
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje ve stavbě Pražského okruhu. Nedávno zveřejnilo působivě sestříhané video z dronu, kde je vidět postup prací u Běchovic.

„Teprve z výšky vynikna unikátní stavba D0 mezi Běchovicemi a D1. Stovky lidí, techniky a profesí tu každý den fungují jako dokonale sehrané mraveniště,“ doprovází ŘSD textem video na svých sociálních sítích.

Dodává, že dělníci pokračují v zakládání mostů, pracují na tunelech a provádějí rozsáhlé zemní práce. Ty postupně mění podobu celé trasy.

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Po dokončení tudy projede až 80 tisíc aut denně. Stavba je podle ředitele ŘSD Radka Mátla už prakticky celá průjezdná, byť zatím jen terénním autem.

Budovaný úsek je dlouhý 12,6 km. Cena stavby, která trvá už více než rok, vzešlá z výběrového řízení je 9,76 miliardy korun bez DPH. Úsek bude šestipruhový a patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v Česku.

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje ve stavbě Pražského okruhu. Nedávno zveřejnilo působivě sestříhané video z dronu, kde je vidět postup prací u Běchovic.

29. května 2026  13:02

Smrtelná nehoda zůstane bez trestu. Miliardář Pelc vyvázl kvůli špatnému zdraví

Premium
Podnikatel Zdeněk Pelc podle policie zavinil v červnu 2025 pod vlivem alkoholu...

Krajský soud v Praze potvrdil rozhodnutí nižší instance, kterým bylo zastaveno trestní stíhání dlouholetého šéfa loděnické gramofonové firmy Zdeňka Pelce. Vyplývá to z justiční databáze i sdělení...

29. května 2026  12:52

Kvůli modernizaci Masarykova nádraží tam půl roku nepojedou vlaky z Kladna

Rekonstrukce a modernizace Masarykova nádraží v Praze. (květen 2026)

Šest měsíců nebudou vlaky z Kladna končit ve stanici Praha-Masarykovo nádraží. Důvodem jsou pokračující práce na modernizaci nádraží. Vlaky z největšího města Středočeského kraje budou mít cíl ve...

29. května 2026  11:39

V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol

Verva Litvínov - Rytíři Kladno, hokejová extraliga. Nicolas Hlava, autor dvou...

Z Kladna do Litvínova a zpátky. Hokejový útočník Nicolas Hlava byl hlavou u Rytířů už v uplynulé extraligové sezoně, tedy aspoň chvilku, návrat klapl až po ní. Zlákal ho i sportovní ředitel a...

29. května 2026  11:01

Metro v centru pět hodin nejezdilo, dopravu zastavila technická závada

Provoz na části pražské linky metra A zastavila brzy ráno technická závada mezi...

Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy nejezdily pět hodin mezi stanicemi Želivského a Náměstí Míru, zatímco na krajních úsecích byla doprava...

29. května 2026  6:42,  aktualizováno  10:02

Žena se před policií ukryla v kompostéru. Měla totiž nastoupit do vězení

Před vězením se schovávala v kompostéru

Před nástupem do vězení se žena pokusila před policií ukrýt v kompostéru s bioodpadem na zahradě rodinného domu v Suchdole. Policisté ji po několika desítkách minut pátrání našli. Situace následovala...

29. května 2026  9:40

Muchova muzea se přou o originalitu děl, vydražená busta je podle vnučky kopie

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Podle Muchova muzea v Praze vystavuje Mucha Foundation Art Museum v paláci Savarin vedle originálních děl i fotokopie a repliky. Vnučka slavného malíře Jarmila Mucha-Plocková navíc tvrdí, že busta La...

29. května 2026  8:51

Bohnice ožijí hudbou i Havlovým odkazem. Mezi ploty zahraje víc než sto umělců

Festival Mezi ploty se koná v areálu psychiatrické léčebny v Praze v Bohnicích...

Známí zpěváci i kapely, komici a divadelníci, workshopy, poradny a rodinná zóna – to vše už o víkendu čeká návštěvníky tradičního festivalu Mezi ploty v areálu bohnické psychiatrické léčebny.

29. května 2026  7:20

Praha má nový metropolitní plán. Zajistí statisíce nových bytů a důležité komunikace

Pražští zastupitelé projednávali zásadní dokument pro rozvoj hlavního města -...

Trvalo to čtrnáct let. Zastupitelé však ve čtvrtek definitivně stvrdili, že Praha se bude moci rozvíjet modernějším způsobem. Schválili totiž nový metropolitní plán, který nahradí stávající z roku...

28. května 2026  7:26,  aktualizováno  21:16

Policie prověřuje domov seniorů na Kladensku. Klienti prý byli bez jídla a péče

Policisté a záchranáři zasahovali v penzionu s pečovatelskou službou na...

Policisté ve středu zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou v obci Lhota na Kladensku, kde žije asi 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Pracovnice kladenské...

28. května 2026  18:16

Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny

Nová posila slávistických fotbalistů, ukrajinský brankář Nazar Domčak.

Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu...

28. května 2026  17:25

Pražané si začali naplno užívat koupališť. Třeba to v Motole je letos zdarma

V Česku kromě sinic ohrožují milovníky koupání larvy parazita motolice. Zavřené...

Pražané si tento týden naplno užívají venkovních koupališť. Slunečné počasí by podle předpovědi mělo vydržet do pátku, kdy se teploty mají pohybovat kolem 27 stupňů Celsia. Už o víkendu se podle...

28. května 2026  17:10

