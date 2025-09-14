Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem uzavírky je osazování nosníků nového mostu. Dálnice se uzavřela v sobotu kolem 19:20, úplná uzavírka měla skončit dnes v 9:00. Práce ale zpomalil déšť a večer způsobila komplikace i dopravní nehoda, která se stala přímo na místě stavby.

„V 10:30 budeme otvírat jeden pruh ve směru na Prahu. Jeřáb je stále na místě. V 11:30 bychom mohli otevřít jeden pruh na Hradec,“ uvedl Holek.

Nejméně hodinu podle něj stavbaři ztratili kvůli dopravní nehodě, která se stala před 19:00 na místě stavby budoucího mostu. Jedno auto narazilo zezadu do druhého, kolize se obešla bez zranění. Další komplikace přinesl podle Holka tříhodinový intenzivní déšť. Stavbaři nad dálnicí osazují pět nosníků, každý váží 90 tun.

Most byl ve špatném stavu

Původní most, který převádí krajskou silnici II/101 přes dálnici D11, byl ve špatném stavebně technickém stavu, stavbaři ho v dubnu zbourali. Nové přemostění bude připravené i na plánované rozšíření dálnice na šest pruhů. Součástí mostu bude na jedné straně chodník, na druhé cyklostezka, se kterou se výhledově počítá podél celého úseku silnice II/101 mezi Jirny a Mstěticemi. Harmonogram stavby počítá se zprovozněním mostu nejpozději do Vánoc.

Nový most má mít ocelovou nosnou konstrukci spřaženou se železobetonovou deskou. Konstrukci by měl tvořit jeden mostní otvor, bez pilířů ve středovém pruhu nebo náspech dálnice. Stavební náklady jsou téměř 70 milionů korun a zhotovitelem je společnost Strabag. Krajští cestáři na investici získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

