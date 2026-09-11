Starostové většiny obcí však o „povýšení“ příliš nestojí. Zmíněný Miličín se stal městem již ve 14. století za vlády Rožmberků, kteří mu s povýšením udělili i řadu práv a privilegií.
„K zániku označení ‚město‘ došlo patrně po druhé světové válce, protože ještě v roce 1940 se u nás dochovaly dokumenty s razítky ‚Rada města Miličína‘. O vrácení statutu jsme požádali v roce 2021 na základě historických podkladů a zpět jej získali v lednu 2022. Rádi bychom v budoucnu obnovili i názvy ulic,“ vysvětlil starosta Miličína Václav Karda (Pro Miličínsko).
Ani po praktické stránce by se nic nezměnilo; jen hlavičkové papíry a cedule.