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Vesnice větší než město. Některé obce o povýšení nestojí, jiné jsou na něj hrdé

Aleš Kubelka
  17:00
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Město Miličín nemá ani tisíc obyvatel | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na jedné straně Miličín na Benešovsku, kde žije jen 885 obyvatel, na druhé pak Kamenice v Praze-východ s 5 187 občany. Čísla by naznačovala, že Miličín je vesnicí, zatímco Kamenice městem. Jenže opak je pravdou. Nárok na statut města se neřídí jen hranicí tří tisíc obyvatel, ale také historickým kontextem či charakterem zástavby a občanskou vybaveností.

Starostové většiny obcí však o „povýšení“ příliš nestojí. Zmíněný Miličín se stal městem již ve 14. století za vlády Rožmberků, kteří mu s povýšením udělili i řadu práv a privilegií.

„K zániku označení ‚město‘ došlo patrně po druhé světové válce, protože ještě v roce 1940 se u nás dochovaly dokumenty s razítky ‚Rada města Miličína‘. O vrácení statutu jsme požádali v roce 2021 na základě historických podkladů a zpět jej získali v lednu 2022. Rádi bychom v budoucnu obnovili i názvy ulic,“ vysvětlil starosta Miličína Václav Karda (Pro Miličínsko).

Ani po praktické stránce by se nic nezměnilo; jen hlavičkové papíry a cedule.

Pavel Čermákstarosta Kamenice

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