Ve Státní opeře jsou po bouřce milionové škody, někde stále zůstává voda

Prahu zasáhla průtrž mračen ve středu po šesté odpoledne, hasiči mimo jiné odčerpávali zatopené prostory Státní opery.

Kanalizace tam nezvládla zachytit proudy vody a ta zasáhla i zmodernizovanou jevištní točnu. Zasaženy jsou také zkušebny, sklady dekorací, osvětlovací technika i kostýmy nebo chodby. V zasažených prostorách pracují vysoušeče, někde je však stále voda.

Podle vedení ND je objekt pojištěný. Škody si dnes přišel prohlédnout i ministr kultury Martin Baxa (ODS), který přislíbil pomoc. Burian zmínil, že k vysokým škodám může přispívat špatná poloha budovy, která se dnes nachází na magistrále, přičemž silnice se při podobném dešti jako ve středu promění v řeku.

„Ve Státní opeře jsme udělali nejnutnější práce, teď už je to na nějaké místní úpravy a opravy. Snažili jsme se vodu co nejvíce odčerpat. Samozřejmě nám tam přetékala, ale pak už se to uklidnilo,“ popsal práci hasičů mluvčí Martin Kavka.

Bouřky v Česku udeřily ve středu odpoledne, nejprve se objevily v horských oblastech a na Vysočině. Voda komplikovala silniční i železniční dopravu. Lidé hlásili na sociálních sítích kroupy o velikosti pingpongových míčků. Bouřky by se mohly místy objevit i ve čtvrtek.