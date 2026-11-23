Pacientů s potvrzenou chřipkou bylo minulý týden 25 na 100 tisíc obyvatel. I zde hygienici zaznamenali pokles oproti předchozímu týdnu. Podle dat ministerstva zdravotnictví se od září nechalo v Praze proti chřipce očkovat asi 95 700 lidí.
Méně pacientů s respiračními infekcemi než v Praze bylo minulý týden jen v Plzeňském kraji. Naopak nejhorší situace panovala v Olomouckém kraji, kde bylo 1233 nemocných na 100 tisíc obyvatel.
Jako akutní respirační infekce lékaři označují různá onemocnění, většinou virového původu. Kromě těch způsobujících běžné nachlazení je mezi nimi také covid-19 nebo chřipka.
Nemocnost akutními respiračními infekcemi v Praze:
|Akutní respirační infekce (ARI) *
|Mezitýdenní změna
|Chřipka (ILI) *
|47. týden
|856
|- 13 %
|25
|46. týden
|984
|+ 11,8 %
|28
|45. týden
|880
|+ 25,9 %
|20
|44. týden
|699
|- 24,7 %
|12
|43. týden
|928
|+ 5,8 %
|15
*Počet nemocných na 100 tisíc obyvatel