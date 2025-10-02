Statenice čeká velký rozvoj. O jeho podobě budou obyvatelé hlasovat v referendu

Občané Statenic u Prahy se v referendu konaném zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny vyjádří ke spolupráci s italským developerem Manghi Group. Odpovídat budou na otázky týkající se zajištění občanské vybavenosti a plánované části silnice II/240. Obec už dříve podepsala s developerem smlouvu. Podle Starosty Michala Pokorného (ODS) developerská společnost pomůže mimo jiné zajistit základní infrastrukturu včetně čistírny odpadních vod.
Vizualizace projektu Aura Statenice. Během první fáze vznikne 79 rodinných domů.

Vizualizace projektu Aura Statenice. Během první fáze vznikne 79 rodinných domů.
O konání referenda rozhodl po podnětu přípravného výboru soud. Podle některých obyvatel a iniciátorů referenda totiž není spolupráce s Manghi Group pro obec výhodná a chybí dostatečné záruky.

Lidé budou v plebiscitu odpovídat na otázku, zda požadují, aby orgány obce podnikly v rámci developerských projektů veškeré možné kroky, aby v obci vznikla adekvátní občanská vybavenost, zejména škola. Plánovaná výstavba v obci by měla navýšit počet obyvatel trojnásobně, tedy na asi 4 800. Samotné referendum samo o sobě nemění uzavřené smlouvy.

Čáslav rozhodne o skládce odpadu. V referendu se hraje o investice i sportovce

Víkendovému referendu předcházela v úterý debata za účasti starosty obce Statenice Michala Pokorného, investora a developera Danila Manghiho či Karla Motala z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Starosta Pokorný uvedl, že nyní projekt nabízí přidanou hodnotu v podobě rozvoje obce. Zdeněk Soudný z Asociace developerů zdůraznil, že finanční prostředky, které poskytuje investor na rozvoj města, dává na bázi dobrovolné spolupráce. „Je třeba hledat konsenzus mezi rozvojem, obcí, obyvateli a investorem,“ řekl Soudný.

Obec poroste, bude muset řešit kapacity ZŠ

Nezávislý zastupitel obce Jan Anděl zmínil smlouvy, které jsou podle něj a Transparency International nevyvážené a mohou podléhat sankčnímu plnění. Podle advokáta Josefa Davida jsou smlouvy v souladu se stavebním zákonem oboustranně vyrovnané a vyvážené.

„Pokud bude obec dodržovat, co je ve smlouvě, není důvod aplikovat sankce, a naopak,“ uvedl David. Dodal, že developer limity nesmí překročit. Současně jsou přepočítány limity na ekvivalentní obyvatele, což představuje maximum 3 800.

Čert s automatem láká v Poličce k referendu, opozice chce skoncovat s hazardem

Obec bude muset do budoucna řešit i školní kapacity, i na těch se projekt Aura odrazí. Developerem dodaný projekt na místa pro 45 dětí není podle kritiků dostačující.

„Není obvyklé, že by developer financoval vše, je třeba hledat zdroje jako dotace, obecní a státní rozpočet. S novými obyvateli nicméně dojde i k navýšení příjmů obce,“ konstatoval David. Do budoucna může obec postavit druhou školku a školu podle demografického vývoje. Nyní není dostatečný počet děti ve Statenicích pro 8 tříd základní školy.

Společnost Alfa Praha italských vlastníků Manghi Group staví v obci Statenice rezidenční projekt Aura připravovaný od 90. let v souladu s územním plánem z roku 1997, s postupnou realizací ve čtyřech etapách během zhruba 10-15 let. Na pozemcích určených k zástavbě mají postupně vzniknout domy pro několik tisíc obyvatel.

Statenice mají nyní zhruba 1 600 obyvatel. Plánovaná výstavba v obci by měla navýšit počet obyvatel trojnásobně, tedy na cca 4 800. V první fázi půjde o výstavbu 79 rodinných domů. V rámci druhé etapy je v plánu zrealizovat přibližně 450 bytových jednotek a rodinných domů.

Manghi Group jako investor poskytne obci nad rámec zákonných povinností kontribuce přes 600 milionů korun včetně pozemků a financování technické infrastruktury. Z toho více než 120 milionů už bylo investováno do technických řešení, která jsou viditelná v terénu.

Městysem na Brněnsku otřásá spor o železnici, rozhodne o ní referendum

Druhá otázka, na kterou budou obyvatelé Statenic odpovídat, se týká podmínky, kdy má být zahájení výstavby na některých plochách podmíněno kolaudací nového úseku silnice II/240, která je hlavním dopravním tahem a má propojit dálnice D7 a D8. Jde o investici připravovanou krajskými silničáři, aktuálně se chystají podklady pro stavební povolení. Z pohledu Karla Motala z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje vniklá komunikace odvede z obce tranzitní dopravu.

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Statenice čeká velký rozvoj. O jeho podobě budou obyvatelé hlasovat v referendu

1. října 2025  15:22

Na Shamrock už s Haraslínem. Soustřeďme se na pohár, na derby až pak, velí Priske

Chystá se návrat kapitána Lukáše Haraslína. „Je na tom dobře. Trénoval a bude součástí týmu na čtvrteční zápas,“ prohlásil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v předvečer úvodního souboje v...

1. října 2025  15:11

