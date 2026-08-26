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Startuje dlouhá a nákladná rekonstrukce Invalidovny, hotovo bude až za čtyři roky

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  12:10
Den otevřených dveří pražské Invalidovny - 22. srpna 2026. Poslední den před...

Den otevřených dveří pražské Invalidovny - 22. srpna 2026. Poslední den před uzavřením této památky před její několikaletou rekonstrukcí. | foto: ČTK

Den otevřených dveří pražské Invalidovny - 22. srpna 2026. Poslední den před...
Den otevřených dveří pražské Invalidovny - 22. srpna 2026. Poslední den před...
Den otevřených dveří pražské Invalidovny - 22. srpna 2026. Poslední den před...
Den otevřených dveří pražské Invalidovny - 22. srpna 2026. Poslední den před...
16 fotografií
Pražská Invalidovna se na několik let zavírá. Důvodem je dlouhá a nákladná rekonstrukce památky za 2,15 miliardy, jedna z největších a nesložitějších ve střední Evropě. Bude to dosud největší investice Národního památkového ústavu, stavbaři ve středu od stavby převzali symbolický klíč.

Na volném pozemku v jižní části u historické části památky vybudují dvě moderní přístavby pro Pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené Invalidovny poprvé podívat v roce 2030.

„Obnova Invalidovny patří k největším a nejsložitějším projektům obnovy památkového dědictví ve střední Evropě,“ řekl při zahájení rekonstrukce premiér Andrej Babiš.

Premiér zmínil dřívější projekty obnovy památek a také aktuální rekonstrukci Nové scény Národního divadla. Příští rok by podle Babiše měla začít rekonstrukce Klarova ústavu slepců, který patří úřadu vlády a stojí naproti Strakově akademii.

Premiér uvedl, že seznam památek k rekonstrukci předal ministru kultury Otu Klempířovi. „My politici bychom neměli jen mluvit, ale také něco budovat. A to mě baví,“ řekl Babiš.

Podle generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové nemá pražská Invalidovna ve střední Evropě obdoby. „Na obnovu jsme čekali dlouho, S Invalidovnou žijeme osm let v NPÚ a takové synonymum pro Invalidovnu je jedinečnost,“ řekla. Klempíř Invalidovnu označil za příklad evropsky silného příběhu, na zahájení nechyběl jeho předchůdce Martin Baxa.

Invalidovna je ve správě NPÚ od roku 2018. Vždy byla ve státních rukou, ale připravoval se její prodej soukromému vlastníkovi. Chystanou dražbu zrušila první Babišova vláda. „Nevím, jak se to podařilo, ale nakonec jste podlehl tíze mých argumentů,“ řekla dnes premiérovi Goryczková. Babiš opáčil, že Goryczková ho přesvědčila svou energií a tahem na branku.

NPÚ pro areál připraví dvě stálé expozice. Budou se věnovat založení a fungování Invalidovny a šlechtickým sídlům ve správě ústavu. Vznikne také multifunkční sál, výstavní prostory, návštěvnické centrum nebo kavárna. NPÚ zpřístupní původními vchody dvůr i zahrady. Zároveň v Invalidovně zřídí své restaurátorské dílny, laboratoře, dokumentační fondy nebo studovny.

Zahájení rekonstrukce objektu Invalidovny v Praze. Na snímku mj. premiér Andrej Babiš či ministr kultury Oto Klempíř

V nové části vznikne víceúčelový sál pro hudební produkce i konference, dále nezbytné technické zázemí, který není možné umístit do části historické. Působit tam bude Pražský filharmonický sbor. „Sbor, který patří ke světové špičce, dosud nemá vlastní sídlo ani odpovídající podmínky pro svou každodenní práci,“ řekl jeho ředitel David Mareček. Sbor dirigovaný Lukášem Vasilkem při slavnostním zahájení stavby vystoupil.

Staveniště má NPÚ předat zhotovitelům ze Sdružení Invalidovna, které tvoří společnosti Metrostav CZ, AVERS a Chládek & Tintěra, 31. srpna. NPÚ na nové prostory při přípravě obnovy vypsal architektonickou soutěž, uspěl v ní návrh architekta Petra Hájka.

Stavební obnově předcházel stavebně-historický a archeologický průzkum. Zjistily například, že části krovů jsou z doby vzniku Invalidovny, že objekt měl od počátku velmi moderní systém kanalizace i odvětrávaných záchodů. Archeologové objevili zhruba 3400 nálezů, mezi nimi mince, kachle, zavírací nože, dýmky nebo zubní kartáček. Mezi vojenskými předměty byla kolekce knoflíků z rakousko-uherských uniforem i uniforem československého četnictva, ale také vyznamenání. Záchranný průzkum bude provázet také stavbu.

Invalidovna má od roku 2017 nejvyšší stupeň památkové ochrany. Podle pařížského vzoru byla z prostředků nadace Petra Strozziho postavena ve 30. letech 18. století. Realizovala se jen jedna devítina plánu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

K ubytování asi 4 000 válečných invalidů sloužila do roku 1935, tamní život zachytil fotograf Josef Sudek. Později v budově působi

l Vojenský ústřední archiv, výrazně ji poškodily povodně v roce 2002 a pak byla převedena na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, v roce 2018 bezúplatně na NPÚ.

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