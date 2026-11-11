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Starostou Prahy 8 je Tomáš Hřebík ze STAN, do složení koalice zasáhl Rakušan

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  17:18
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Místostarosta městské části Praha 8 Tomáš Hřebík na slavnostním odhalení nově odlité bronzové plastiky Žabáka. (16. dubna 2026) | foto: ČTK

Starostou Prahy 8 zastupitelé ve středu zvolili lídra koalice Společně pro Prahu 8 (STAN, TOP 09) Tomáše Hřebíka ze STAN. Ve veřejné volbě získal 32 hlasů. Radnici povede menšinová koalice STAN, TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Bude mít 18 hlasů ve 45členném zastupitelstvu. Hřebík chtěl mít v koalici i ANO, po kritice předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ho ale do koalice nepřibral.

Zastupitelé ANO pro zvolení Hřebíka ve středu hlasovali, stejně jako Piráti a hnutí Patrioti.

Volby v Praze 8 vyhrála koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených, která skončí v opozici. Hřebík o vítězi prohlásil, že má nulový koaliční potenciál. Dosud radnici vedla koalice ODS, TOP 09, hnutí ANO a Patriotů.

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Praha 8 zahrnuje Karlín, Kobylisy, Bohnice, Čimice a části Libně, Střížkova, Troje, Nového Města a Žižkova. Ke konci roku 2025 měla městská část podle dat Českého statistického úřadu 113 tisíc obyvatel.

Na jednání zastupitelstva dorazilo několik desítek občanů, někteří nebyli vpuštěni do sálu s odůvodněním, že byla naplněna jeho kapacita. Obejití vítěze voleb kritizovala řada občanů i zastupitelů.

Hřebík před volbou uvedl, že na základě debat s opozičními kluby doufá v podporu menšinové rady.

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„Rád bych odpověděl na otázku, proč neuzavřeme koalici s 8žije. Toto uskupení má bohužel nulový koaliční potenciál napříč celým politickým spektrem Prahy 8. Není to osobní, já sám jsem v uplynulých osmi letech byl schopen spolupracovat s mnoha členy uskupení 8žije,“ pronesl Hřebík. Tento výrok kritizovali zastupitelé koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených, podle nich je protichůdný.

Hřebík řekl, že se chce i nadále věnovat územnímu rozvoji. Chce mimo jiné dokončit projekt na úpravu Karlínského náměstí, plánuje zahájit rekonstrukci náměstí Bohumila Hrabala a chce se věnovat i ochraně sídlišť.

Zastupitelé ve středu zvolili i tři místostarosty a jednu radní. Místostarostou pro dopravu a školství bude Martin Jedlička (TOP 09), místostarostou pro finance a kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09), místostarostou pro bezpečnost David Straka (ODS) a radní se stala senátorka Vladimíra Ludková (ODS). Slabihoudek uvedl, že pokud se stane radním na magistrátu, pozici místostarosty v Praze 8 opustí. Dosavadní starosta Ondřej Gros (ODS) v nové radě nebude.

Opoziční zastupitel Martin Štěrba z Pirátů uvedl, že pět členů rady na stotisícovou městskou část mu připadá málo.

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„Praha 8 je větší než polovina krajských měst. Měli bychom k tomu tak i přistupovat,“ řekl Štěrba. „Očekáváme, že ta místa v radě nezůstanou dlouho volná. Až opadne zájem občanů, nastoupí na ně členové ANO,“ řekl v debatě opoziční zastupitel Tomáš Němeček (8žije).

Proti zamýšlené koalici s ANO vznikla i petice, kterou podpořilo necelých 800 lidí. Ti požadovali, aby klub STAN a TOP 09 uzavřel koalici s uskupením 8žije, Prahy sobě a Zelených.

Vítězná koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených získala v zastupitelstvu 13 mandátů. Druhý STAN s TOP 09 má devět mandátů, stejně jako třetí ODS s KDU-ČSL. Čtvrté ANO má sedm křesel, čtyři zastupitele mají na pátém místě Patrioti pro Prahu 8 a šestí jsou Piráti se třemi mandáty.

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