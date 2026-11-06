Volby vyhrála koalice Spolu, měla zhruba o procento více hlasů než druhé uskupení Společně pro změnu (STAN, KDU-ČSL, Zelení, Praha sobě), které skončilo v opozici.
Kubín získal v tajné volbě 24 hlasů. Před volbou řekl, že by se chtěl dál věnovat oblastem financí, sportu a bezpečnosti. „Hospodaření městské části se za čtyři roky výrazně posunulo, hospodaříme zodpovědně, vyrovnaně a nebojíme se investovat do nových věcí. Stejně tak bych se nadále věnoval sportu. Sportovní infrastruktura je pražskou popelkou a věřím, že se nám podařilo nastartovat nové projekty a vize,“ řekl Kubín.
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Zastupitel Petr Štádler (Praha sobě) chtěl vědět, jaká je Kubínova vize v oblasti bezpečnosti. Kubín odpověděl, že chce pokračovat ve změnách, které zahájil v předchozích čtyřech letech, tedy především v podpoře prevence a terénních pracovníků. Plánuje také zřídit výbor pro bezpečnost.
Spolu a ANO v Praze 4 podepsaly koaliční smlouvu mezi prvními v Praze, a to 19. října. Jejich zástupci uvedli, že jednání bylo jednoduché, protože se dobře znají a vědí, co od sebe mohou očekávat.
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Spolu (ODS, TOP 09) získalo ve volbách 33,7 procenta hlasů a 17 mandátů. Těsně zvítězilo nad koalicí Společně pro změnu (STAN, KDU-ČSL, Zelení, Praha 4 sobě), která získala 32,5 procenta a 16 mandátů. ANO má sedm mandátů a Piráti pět mandátů. Voleb se zúčastnilo 44,06 procenta voličů.
Praha 4 má zhruba 135 700 obyvatel. Zahrnuje celá katastrální území Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka a Podolí, části katastrálních území Nusle, Michle, Záběhlice a několik domů na Vinohradech.
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