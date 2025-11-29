V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

Staroměstské náměstí v poslední listopadové dny pohltila vánoční atmosféra. V sobotu tu začaly vánoční trhy. Jak letos vypadají, přišli do centra Prahy zjistit místní, mimopražští i turisté. Trhy se otevřely také na Václavském náměstí.
„Ceny už moc neměníme,“ říká prodavač u stánku se smaženými uzeninami a langoši. Klientelu podle něj tvoří mix místních a turistů, ve frontě je však slyšet převážně angličtina a němčina.

Skupinka turistek z Itálie si trhy a jejich atmosféru užívá. „Máme to rády, já v Praze byla naposledy před dvaceti lety.“ Na dotaz k cenám, jedna z Italek říká, že se jí zdají adekvátní: „Na Sicílii není tolik vánočních trhů, ale suvenýry tu máte dražší.“

Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete

Stejného názoru ohledně dostupnosti jsou i Norové a Američané. Návštěva vánočních trhů na Staroměstském náměstí byla jejich hlavním cílem v Praze. Dozvěděli se o nich zejména z příspěvků a reklam na sociálních sítích. „Je to tu klidně o polovinu levnější než v Oslu,“ odhadují.

Někteří návštěvníci přijeli z Moravy. „Ceny už nás nešokují, asi jsme opravdu z levného kraje,“ směje se paní Marie z Brna. „U nás je to více komunitní, tady ten klid a mír Vánoc moc nevnímám,“ dodává.

Na trzích jsou stánky s tradičními pochutinami jako trdelník či klobása, nechybí samozřejmě ani svařák. Letos poprvé je tu také stánek s ovocem v dubajské čokoládě, která se v posledních měsících stala hitem. Více než stovka stánků na Václavském a Staroměstském náměstí nabídne vedle občerstvení také řemeslné výrobky či vánoční zboží.

Na bezpečnost budou na trzích dohlížet posílené hlídky městské i republikové policie. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.

V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

