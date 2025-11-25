Vánoční strom už se tyčí na Staroměstském náměstí. Rozsvítí ho v sobotu

Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) v noci na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Dopoledne začnou s jeho zdobením. Slavnostní rozsvícení se uskuteční v sobotu. Smrk, který pochází z Děčínska, měřil 26 metrů. Technici ho kvůli převozu zkrátili zhruba o čtyři metry.
Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Podle mluvčí THMP Lenky Růžkové mělo ukotvení stromu malé zpoždění proti původnímu plánu. „Byl velmi široký a proto větve v dolní části trochu trpěly. Budou se ještě vyvazovat nebo doplňovat,“ řekla ČTK. Strom je zapuštěný v šachtě hluboké asi dva metry a upevněný šesti lany ve dvou výškách. Až budou všechny větve vyvázané kvůli bezpečnosti, začnou technici se zdobením.

„Letos jsme vybírali barvy, které navodí atmosféru bílých Vánoc. Nejvýraznějšími ozdobami bude 25 bílých světelných koulí různých velikostí o průměru od 50 do 160 centimetrů. Dále bude na stromu 342 klasických vánočních ozdob a přibližně 8,5 kilometrů světelných řetězů,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Přesný čas prvního sobotního rozsvícení pořadatelé trhů už několik let nesdělují. Chtějí předejít tomu, aby se na náměstí nahromadilo příliš mnoho lidí současně. Světelná show se opakuje každý den několikrát.

Líbí se vám letošní vánoční strom na Staroměstském náměstí?

Vánoční strom pochází z osady Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Na soukromém pozemku stál 62 let. Technici a dřevorubci ho v sobotu za pomoci těžké techniky uřízli a převezli na ho do areálu na severovýchodním okraji Prahy. V úterý po půlnoci s ním vyrazili přes magistrálu, nábřeží Edvarda Beneše a Pařížskou ulici na Staroměstské náměstí.

Vánoční strom už se tyčí na Staroměstském náměstí. Rozsvítí ho v sobotu

