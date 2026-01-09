Strom položili a nastoupil dřevorubec. Ze Staroměstského náměstí odvezli vánoční smrk

  12:14
Pracovníci městské firmy Technologie hlavního města Prahy v pátek odvezli smrk, který během vánočních trhů zdobil Staroměstské náměstí v Praze. Vytažení stromu z kotvícího systému a jeho nařezání zabralo přibližně tři hodiny. Žáci střední odborné školy Jarov ze dřeva stromu vyrobí nábytek. Dvaadvacet metrů vysoký smrk pocházel ze soukromého pozemku v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku.

I přes husté sněžení musela dnes firma strom odvézt, aby neporušila termín záboru veřejného prostranství, který byl pro jeho instalaci vydán.

Těžká technika dorazila na náměstí kolem 08:00. Pracovníci strom upevnili k jeřábu, poté ho odpojili od kotvicího systému. Jeřáb strom vyzdvihl ze šachty a položil na zem. Dřevorubec ho zbavil větví a kmen nařezal na zhruba čtyřmetrové klády. Pracovníci je naložili do nákladního automobilu a odvezli ke zpracování na pilu.

Na Staroměstském náměstí probíhá odstranění vánočního stromu. (9. ledna 2026)
Na pražském Staroměstském náměstí likvidovali vánoční strom
Na Staroměstském náměstí probíhá odstranění vánočního stromu. (9. ledna 2026)
Odstraňování vánočního stromu provázela práce zimní údržby kvůli hustému zasněžení (9. ledna 2026)
Na Staroměstském náměstí probíhá odstranění vánočního stromu. (9. ledna 2026)
34 fotografií

Dřevo stejně jako v předešlých letech poputuje do Střední odborné školy Jarov. Její žáci z něj vyrobí venkovní nábytek pro azylový dům v Praze 4. Loni ho použili na vytvoření laviček pro Dětské centrum Paprsek v Praze 9.

Prodejní stánky, vyhlídkový most a další dekorace z náměstí sklidila firma Taiko, která je pořadatelem trhů. Ve středu je rozebrala a ve čtvrtek odvezla.

Kolabuje doprava v Praze. Zpožďuje se MHD, kamiony blokují výjezdy z města

Vánoční trhy začaly v sobotu 29. listopadu a skončily v úterý 6. ledna. Podle mluvčí Taika Hany Tietze dosáhly tržby prodejců zhruba stejné úrovně jako loni. Tehdy se poprvé dostaly na úroveň před pandemií covidu-19.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.

29. listopadu 2025
9. ledna 2026  12:14

Od sbíječky v Opletalově k síti pražského metra. Jak se ze stavby stalo politikum

Premium
V Opletalově ulici se šedesátiletý dělník Vodních staveb Josef Bartoš opřel do...

Před 60 lety se v Opletalově ulici 7. ledna 1966 kopal tunel pro podzemní tramvajovou stanici, která se nakonec stala součástí metra na lince C. Do změny projektu Prahu dotlačil sovětský vliv.

8. ledna 2026

Známý nevěstinec zmizí z Holešovické tržnice, prostory využije i služebna policie

Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo...

Provozovatelé nevěstince Showpark v areálu pražské Holešovické tržnice opustí městské prostory k 27. lednu. Ve čtvrtek to uvedla městská firma Výstaviště Praha, která tržnici spravuje. Soud o...

8. ledna 2026  16:11

