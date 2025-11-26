Vánoční strom na Staromáku rozzáří hudba Ewy Farné, trhy navštíví statisíce lidí

Adam Hejduk
  12:32
Už v sobotu na Staroměstském náměstí v Praze odstartují letošní adventní trhy. Rozsvícení vánočního stromu doprovodí píseň Ewy Farné Vánoce na míru. Letošní jehličnan ozdobí dvanáct kilometrů řetězů, 95 tisíc diod a 342 ozdob. „Letos poprvé se na něm objeví světelné koule v kombinaci s klasickými,“ popisuje Eva Poláčková, jednatelka společnosti Decoled, která výzdobu trhů ve své režii.
Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025)

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nákladní vozidlo veze vánoční strom na Staroměstské náměstí v Praze. (25. listopadu 2025)
Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025)
Vánoční strom před instalací na Staroměstském náměstí v Praze. (25. listopadu 2025)
Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025)
Výzdoba celých trhů se letos ponese ve znamení jednoduchosti a symboliky ve spojení s hlavním městem Prahou.

Návštěvníci budou moct okusit svařené víno z moravských hroznů Chateau Valtice nebo klobásy vyrobené z 97 procent masa přímo pro účely trhů. Otevřené budou denně od 10 do 22 hodin až do 6. ledna. Stánků zde bude celkem 74 plus pět s pečenými kaštany a dva charitativní.

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

„Troufám si říct, že jsou to nejkrásnější trhy nejen v Česku, ale i v celé Evropě,“ prohlašuje primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Na pódiu vedle sochy Jana Husa se každý den uskuteční kulturní program. Dominovat budou folklórní nebo dětské sbory, a to z celé Evropy. Počet účinkujících je letos rekordní – dohromady na Staroměstském i Václavském náměstí, kde trhy začnou současně, vystoupí 5 160 účinkujících.

Hygienická opatření

Provoz trhů bude ovlivněn současným zvýšeným výskytem žloutenky v hlavním městě. Kvůli tomu bude na stáncích dezinfekce a používat se bude sice recyklovatelné, ale jednorázové nádobí.

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025)
Nákladní vozidlo veze vánoční strom na Staroměstské náměstí v Praze. (25. listopadu 2025)
Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025)
Vánoční strom před instalací na Staroměstském náměstí v Praze. (25. listopadu 2025)
„Prosíme návštěvníky vánočních trhů, aby i ve sváteční atmosféře mysleli na ochranu zdraví a využili dezinfekční gely na ruce, které pořadatelé umístí zejména tam, kde se prodávají nejrůznější dobroty,“ sděluje Barbora Macková, hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu.

Jak dojet na Staromák? Dopravce má tipy

Do vánoční Prahy se chystá odhadem 750 tisíc turistů. Cestování na Staroměstské náměstí v tuto chvíli stále komplikuje oprava ve stanici metra. „Návštěvníkům vánočních trhů na Staroměstském náměstí, zejména v prvním adventním víkendu, doporučuje Dopravní podnik hlavního města Prahy pro pohodlnou a plynulou cestu využít kromě chůze MHD,“ nabádá mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Jednorázové nádobí a nově dezinfekce. Vánoční trhy v Praze reagují na žloutenku

„Stanice metra A Staroměstská může být v nejfrekventovanějších okamžicích dočasně výrazně vytížena, neboť zde pokračuje oprava poničeného eskalátoru. Dopravní podnik proto doporučuje využít také stanice metra B Náměstí Republiky nebo Můstek A i B. Všechny tři stanice jsou v docházkové vzdálenosti od Staroměstského náměstí,“ připomněl dále Hofman.

Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu

